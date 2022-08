Die Bedeutung der Wohnraumlüftung steigt stetig. Die Produktreihe COSMO EL überzeugt als modernes Gesicht der Entlüftung mit Ventilatoren in Bädern und Toilettenräumen ohne Außenfenster, setzt ausschließlich auf stromsparende EC-Motoren und ist für alle Anwendungen nach DIN 18017-3 im mehrgeschossigen Wohnungsbau einsetzbar.

Das neueste Mitglied in der COSMO-EL-Familie ist das Wohnungslüftungsgerät EL 100. Mit seiner kraftvollen Kennlinie und einer Leistung von bis zu 100 m3/h rundet das neue Produkt die EL-Baureihe nach oben ab und eignet sich überall dort, wo in Wohnräumen die Förderung erhöhter Volumenströme erforderlich ist. Optional ist das Abluftsystem EL 100 auch mit automatischer Feuchteregelung erhältlich.

Die EL-Baureihe zeichnet sich durch besondere Energieeffizienz aus, ist leise und bringt besonders fle­xible Einstellmöglichkeiten für den Betrieb mit. So lassen sich jederzeit die Parameter an die individu­ellen Verhältnisse vor Ort anpassen. Alles Gründe, die dafür ausschlaggebend waren, dass die Jury des PLUS X AWARD die Einzelraumentlüftungsgeräte von COSMO gleich in den vier Kategorien Qualität, Bedienkomfort, Funktionalität und Ökologie ausgezeichnet hat.

Hermann-Josef Lüken: „Mit unserem Sortiment - und speziell mit der Baureihe COSMO EL - schaf­fen wir für das Fachhandwerk, aber auch für dessen Endkunden ein hohes Maß an Unabhängigkeit von steigenden Energiepreisen und setzen Akzente im Kampf gegen den Klimawandel.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.comso-info.de