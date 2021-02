Modernes Wohnen stellt heute besondere Anforderungen. Ob die stetige Verdichtung des urbanen Raumes oder wachsende Vorgaben an den Energieverbrauch - die Gebäude der Neuzeit verändern sich. Der Wunsch nach sicherer, zuverlässiger, langlebiger und unauffälliger Haustechnik jedoch bleibt. Das Lüftungs­gerät COSMO EL schützt das Gebäude durch ein einfaches Lüftungskonzept vor Bauschäden durch Feuchtigkeit. Einfach und effektiv. Auf Wunsch mit feuchtegeführtem Betrieb mit zielgerichteter automati­scher Funktionsweise.

Die steigenden Anforderungen an die moderne Gebäudetechnik gehen mit knappen Personalkapazitäten im Handwerk einher. Themen, wie die einfache, zeitsparende und flexible Montage rücken mehr und mehr in den Vordergrund. Dem Fachhandwerk mit innovativen Artikeln hochwertige Lösungen zu bieten, darauf zielen Produktentwicklung und Sortiment von COSMO ab. Entsprechend vereint COSMO auch in der Wohnungslüftung die Anforderungen des modernen Wohnens und des Handwerkes perfekt.

Der hohe Vorfertigungsgrad des COSMO EL ermöglicht den schnellen und unkomplizierten Einbau. Lästiges Bestücken der Varianten gehört der Vergangenheit an. Die verfügbaren Ein- und Aufbaugehäuse decken die Anforderungen und Bedürfnisse des Marktes ab. Die Besonderheit dabei: die Klemmlüfter-Vari­ante des COSMO EL kann auch ohne Gehäuse montiert werden. Eine Bestellnummer - alles drin!

Als einer der Pioniere setzt COSMO seit vielen Jahren bei Ventilatoren auf die energieeffiziente EC- Motorentechnologie. Die Folge: Der COSMO EL verbraucht nur einen Bruchteil der üblichen Energie. Die Geräuschentwicklung? Minimal. Damit erfüllt der Lüfter schon heute höchste Standards.

Eine wesentliche Stärke des COSMO EL ist die flexible Handhabung - unter anderem die individuelle Einstellbarkeit aller Betriebszustände direkt am Gerät. Getreu dem Motto „Einer für alles!“. So lassen sich zeitraubende Pannen bei der Geräteauswahl oder -lieferung von vornherein ausschließen. Ab Werk werden die COSMO EL mit den üblichen Betriebsparametern eingestellt. Sind Änderungen vor Ort erwünscht - kein Problem. Die lassen sich einfach am Gerät per DIP-Schalter einstellen. Für den schnellen Überblick kann der Monteur die möglichen Einstellungen direkt neben den Schaltern am Gerät ablesen. Ganz ohne lästiges Einlesen und ohne „dicke Handbücher“. Das spart Zeit.

Für die Einhaltung des Brandschutzes in der Wohnungslüftung steht das COSMO Schott.

Es zeichnet sich durch die vielseitigen Einbaumöglichkeiten aus. Unterhalb, inner- oder oberhalb von Geschoßdecken eingebaut, schützt es vor einer Übertragung von Feuer und Rauch. Die Besonderheit des COSMO Schott ist seine kompakte, eckige Bauform, die einerseits automatisch die notwendigen Mon­tagefreiheit sichert und gleichzeitig die Aufgabe einer losen Schalung unterhalb der Decke übernehmen kann.