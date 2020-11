Sprachsteuerung, Standortlokalisierung, Heizprogramme, Wetterdienste oder E-Mail-Accounts: Mit diesen und unzähligen weiteren Anwendungen kann COQON über den IFTTT-Dienst verknüpft werden. Mit IFTTT Pro hat der Automatisierungsdienst jüngst ein kostenpflichtiges Angebot gestartet, mit dem sich nun unter anderem über eine Reihe neuer Funktionen deutlich komplexere Aufgaben lösen lassen. Eingeschränkt wird parallel dazu das Gratisangebot. So sind nur noch drei individuelle Anwendungsprogramme, die Applets, auch weiterhin kostenfrei. Darüber hinaus wird dann - von den Herstellern zur Verfügung gestellte Applets sind davon ausgenommen - ein kostenpflichtiges Abo fällig. Nicht für aktuelle und künftige Kunden von COQON. Denn der Bremer Smart-Home-Systemhersteller ermöglicht auch weiterhin die kostenlose Nutzung von IFTTT. Über die Einbindung von vorkonfigurierten Auslöserprogrammen können die umfassenden Automatisierungsmöglichkeiten von IFTTT in Verbindung mit dem COQON System wie zuvor verwendet werden - und das ganz ohne Gebühren und zusätzliches Abonnement.

Vorkonfigurierte Applets

Ob die Sprachsteuerung über Amazon, die standortbasierte Auslösung von Szenen und Programmen, kurz Geofencing, oder die Steuerung der über COQON verbundenen Rollläden basierend auf Sonnenauf- und Sonnenuntergang - mit COQON, den vorkonfigurierten IFTTT- Applets und mit kreativen Ideen lässt sich auch weiterhin das gesamte Haus automatisieren und intelligent vernetzen. „Diesen kostenlosen Service geben wir gerne an unsere Nutzer weiter. Ein externer Dienst wie IFTTT wird sehr gut angenommen und bietet seit langem viele Mehrwerte für die Verwender unseres Smart-Home-System. Dieser Entwicklung möchten wir Rechnung tragen", sagt COQON-Geschäftsführer Robert Daumoser und fügt hinzu: „Über unseren Support können wir flexibel, individuell und unmittelbar auf die smarten Ideen und Anwendungswünsche unserer Kunden eingehen. Wer in der COQON-Applet-Sammlung auf IFTTT.de eine Anwendung vermisst, kann das telefonisch über die COQON-Hotline melden und im besten Fall kann er nur wenige Stunden später den gewünschten Service in seine intelligente Gebäudesteuerung integrieren." Weiterer Service-Baustein: Während die Website IFTTT.de nur in englischer Sprache verfügbar ist, stehen die COQON Anwendungen mit deutschen Beschreibungen und Texten zur Verfügung, so dass eine möglichst einfache Integration gewährleistet ist.