Wer sich vom Wettbewerb abheben will, kommt an innovativen und zeitgemäßen Produkten nicht vorbei. Innovationskraft gilt dabei als einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren. Doch welche Unternehmen treiben die Innovation in Deutschland tatsächlich voran?

Dieser Frage ist das Kölner Marktforschungsinstitut ServiceValue im Auftrag von Deutschland Test nun bereits zum neunten Mal nachgegangen. Für die Studie wurden fast sechs Millionen Verbraucherbewertungen zu mehr als 16.000 Unternehmen ausgewertet und branchenweise sortiert.

In der Kategorie „Sanitär- und Badeinrichtungshersteller" belegte die CONTI Sanitärarmaturen GmbH einen hervorragenden siebten Platz. CONTI+ Geschäftsführer Udo Hilbert : „Mit diesem Ergebnis gehören wir zu den Top 10 der innovativsten Unternehmen unserer Branche. Dass unsere Innovationskraft nun auch in diesem Ranking sichtbar wird, freut uns besonders. Seit nunmehr 50 Jahren entwickeln wir Lösungen, die unseren Kundinnen und Kunden einen echten Mehrwert bieten. Dazu gehören unser komplett überarbeitetes CNX 2.0, mit dem wir digitales Wassermanagement neu definiert haben, unser SanReMo-Konzept, das kostengünstige Lösungen für Sanierungen im Bestand ermöglicht, sowie CONTI+ CONFRESH, unser Duschpaneel mit Frischwasserstation für Objekte, die lediglich über einen Kaltwasseranschluss verfügen. Die Platzierung unter den Top 10 ist für uns gleichermaßen Anerkennung und Ansporn, auch künftig mit neuen Ideen und durchdachten Produktlösungen die Sanitärbranche aktiv mitzugestalten.“