Für die deutsche Sanitärindustrie war 2023 kein leichtes Jahr: Extreme Preissteigerungen für Energie und Rohstoffe haben uns genauso getroffen wie der Fachkräftemangel und das unsägliche Hin und Her um das Gebäudeenergiegesetz. Hinzu kommt eine anhaltend schwache Baukonjunktur in Deutschland und Europa. Die Kriege in der Ukraine, Israel und Gaza beobachten wir mit großer Sorge und fühlen mit den Menschen, die davon betroffen sind.

Unser Unternehmen konnte in diesem Jahr trotz der schwierigen Rahmenbedingungen mehrere wichtige Meilensteine erreichen: Mit dem Launch der Website myCONTI+ im Mai dieses Jahres bieten wir erstmals eine Website für die Ersatzteilsuche und -bestellung an. Mit dem Angebot haben wir ein Instrument entwickelt, das unseren Partnern in ihrer täglichen Arbeit viel Zeit spart. Das Feedback aus dem Markt ist überwältigend und ich freue mich sehr, dass myCONTI+ schon nach so kurzer Zeit zu einem festen Bestandteil für viele Handwerksunternehmen geworden ist. Ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Zukunftsfähigkeit haben wir mit der Expansion in die Schweiz erreicht. Im Kanton Aargau haben wir einen eigenen Vertriebsstandort gegründet. Sascha und Nico Bolliger vertreten seit Oktober das gesamte Produktsortiment unter der Marke CONTI+ und betreuen die Schweizer Objekt- und Großhandelskunden.

Auch für das kommende Jahr haben wir viele spannende Projekte in Vorbereitung. Ganz besonders freue ich mich auf unser 50-jähriges Jubiläum, das wir in 2024 gemeinsam mit Ihnen feiern wollen.

Zu guter Letzt noch eine kurze organisatorische Information: Auch in diesem Jahr gehen wir zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr in Betriebsruhe. Ab dem 2. Januar 2024 steht Ihnen das gesamte CONTI+ Team wieder mit Rat und Tat zur Seite. Die erste Auslieferung erfolgt am 03.01.2024. Während der Schließungszeiten übernimmt der CONTI+ Kundenservice einen Bereitschaftsdienst und steht für dringende Rückfragen und Einsätze unter Telefon +49 180 266 847 587 zur Verfügung.

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben aber erst einmal entspannte Festtage und einen guten Rutsch in ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr!

Herzlichst

Udo Hilbert

Geschäftsführer CONTI Sanitärarmaturen GmbH