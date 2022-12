„Im Namen der gesamten CONTI+ Belegschaft wünschen wir unseren Kundinnen und Kunden ein fröhliches Weihnachtsfest und ein glückliches und gesundes Neues Jahr“, so Udo Hilbert, Geschäftsführer der CONTI Sanitärarmaturen GmbH. „In diesem Jahr hat das aktuelle Weltgeschehen wohl alle Menschen und Unternehmen in besonderem Maße geprägt. Es gab und gibt zahlreiche Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Flexibilität und Kundennähe waren in 2022 in besonderem Maße gefragt. Neben dem normalen Geschäftsbetrieb haben wir in diesem Jahr viele Strukturen und Prozesse überdacht und optimiert. So gehen wir gut aufgestellt in das Neue Jahr und freuen uns auf die Gespräche und persönliche Treffen mit unseren Kundinnen und Kunden.“

Der Wettenberger Armaturenhersteller geht vom 24.12.2022 bis zum 31.12.2022 in Betriebsruhe. Die erste Auslieferung im neuen Jahr findet am 03.01.2023 statt. Bei Rückfragen steht der CONTI+ Kundenservice rund um die Uhr zur Verfügung. Telefon +49 180 266 847 587.