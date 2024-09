Die CONTI Sanitärarmaturen GmbH bietet kostenfreie Schulungen zu verschiedenen Themen rund um die Trinkwasserinstallation an. Dazu zählt zum Beispiel das halbtägige Seminar „Legionellenbefall – was nun?“. Die Schulung bietet alternative Lösungen zur Sanierung einer befallenen Trinkwasseranlage im laufenden Betrieb. Dabei werden Themen wie die mikrobiologische Sanierung genauso behandelt wie die Aufhebung einer Nutzungseinschränkung, das Leerstandsmanagement, Legionellen-Sofort-Tests sowie die Betreiberpflichten. „Mit diesem Seminar geben wir unseren Kundinnen und Kunden im Falle eines Legionellenbefalls wertvolle Tipps und Lösungen, um Nutzungsverbote zu vermeiden beziehungsweise diese wieder aufzuheben und eine befallene Anlage im Betrieb sicher sanieren zu können“, so Martin Liese-Flügel, einer der Schulungsleiter der CONTI Sanitärarmaturen GmbH.

Die CONTI+ WET Academy bietet darüber hinaus Schulungen zu folgenden Themen an:

Konzepte und Lösungen für den Dusch- und Waschraum mit smarter Steuerung und einem ganzheitlichen Hygienekonzept

Einweisung zu den Sonderlösungen der dezentralen/zentralen Warmwasseraufbereitung

Vorgehen bei Wartung oder Tipps rund um die Trinkwasserhygiene

Optimale Handhabung der CONTI+ Armaturentechnik

Neueste Technologien im Dusch- und Waschraum

Die Schulungen finden an verschiedenen Standorten innerhalb Deutschlands statt: So können Sie Ihr Wissen sowohl am CONTI+ Hauptsitz in Wettenberg erweitern oder an den Seminaren CONTI+ WET Academy on Tour teilnehmen. Diese finden beispielsweise bei der Andre Böhmke Industrievertretung in Garbsen (bei Hannover) und der KREMERS Industrievertretung in Wedel (bei Hamburg) statt. Gerne setzt das CONTI+ Team zudem auch individuelle und auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse abgestimmte Themenschulungen in Ihrem Hause um. Weitere Informationen über die CONTI+ WET Academy sowie konkrete Schulungstermine zu den verschiedenen Themengebieten erhalten Sie unter Wet Academy - CONTI Sanitärarmaturen GmbH.

Für eine individuelle Themenschulung kontaktieren Sie das CONTI+ Team bitte unter: marketing(at)conti.plus

Nutzen Sie die Gelegenheit, um sich praxisnah mit den CONTI+ Experten auszutauschen und Ihr Wissen zu erweitern.