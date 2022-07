In Stadien und anderen Sport- und Veranstaltungsstätten sind die Anforderungen an die Sanitärausstattung in Bezug auf Robustheit, Langlebigkeit, einfach Bedienung und sichere Funktion besonders hoch. Wasser- und Energiesparen sowie die Reduktion von Wartungs- und Betriebskosten gehören heute zu den üblichen Voraussetzungen. Nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik muss die Hygiene des Trinkwassers zu jeder Zeit durch einen bestimmungsgemäßen Betrieb (also eine normale Nutzung) gewährleistet sein. Ist die normale Nutzung zum Beispiel durch eine temporäre Schließung nicht sichergestellt, so müssen die Trinkwasserinstallationen für die Übergangszeit mit Hilfe eines Spülplans betrieben werden. Dieser sieht unter anderem vor, dass mindestens alle 72 Stunden an allen Entnahmestellen für einen vollständigen Wasseraustausch gesorgt werden muss. Ist der Betreiber der Anlage nicht in der Lage, einen solchen Spülplan umzusetzen, so sollte die Trinkwasserinstallation an der Hauptabsperreinrichtung abgesperrt und die Installation mit allen Komponenten vorübergehend außer Betrieb gesetzt werden.

CNX Wassermanagement-System erfüllt alle Hygieneanforderungen an Trinkwasserinstallationen

Mit dem innovativen CNX Wassermanagement-System von CONTI+ lassen sich Hygieneanforderungen auf höchstem Niveau sicherstellen – für eine jederzeit optimale Trinkwasserhygiene und einen ordnungsgemäßen Betrieb der gesamten Anlage. In das System können bis zu 150 elektronische Dusch-, Waschtisch- und Urinalarmaturen eingebunden und gemanagt werden. So können etwa Hygienespülungen und die thermische Desinfektion automatisiert und nach Nutzungsintervall oder als Kalenderfunktion durchgeführt und dokumentiert werden. Die einfache Anpassung an veränderte Betriebsbedingungen oder den Hygienestatus der Anlage sind jederzeit möglich. In Kombination mit berührungslos zu bedienenden Armaturen wird die Hygiene in allen Wasch- und Duschräumen sichergestellt. Sanitärraum-Ausstattungen wie Seifenspender und Händetrockner und die porenfreien und leicht zu reinigenden Oberflächen der CONTI+ Waschtische stellen hier sinnvolle Ergänzungen dar. Das CNX Wassermanagement-System lässt sich auf Wunsch auch mit übergeordneten Gebäudeleitsystemen koppeln – für ein ganzheitliches Facility-Management.