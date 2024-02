Die CONTI Sanitärarmaturen GmbH verstärkt ihr Vertriebsnetzwerk und hat mit der MAWO GmbH aus Carlsberg eine Zusammenarbeit für Rheinland-Pfalz, Saarland und Luxemburg vereinbart. Die Industrievertretung ist seit über 35 Jahren in der Sanitärbranche vertreten und betreut im Innen- und Außendienst Großhändler, Handwerksbetriebe sowie Planer und Architekten. Seit dem 01.01.2024 hat das Team um Wilfried Wolff und Carsten Kaul die Vertriebsaktivitäten für CONTI+ in den genannten Regionen übernommen. CONTI+ Objekt- und Großhandelsbetreuer Ingo Bender, der in diesem Gebiet übergangsweise tätig war, wird nun wieder seinen Schwerpunkt auf die Betreuung seiner Kundinnen und Kunden in Hessen legen.

CONTI+ Geschäftsführer Udo Hilbert: „In den vergangenen zwei Jahren haben wir unsere Vertriebsstruktur komplett neu aufgestellt und unser Team aus festangestellten CONTI+ Objekt- und Großhandelsbetreuern um externe Vertriebsprofis ergänzt. Ich freue mich daher sehr, dass wir mit der MAWO Industrievertretung weitere Experten für die Marke CONTI+ gewinnen konnten, die sich sowohl durch ihre langjährige Erfahrung im Sanitärbereich als auch durch ihren starken Kundenfokus auszeichnen. Durch die Zusammenarbeit sind wir in Deutschland vertriebstechnisch wieder sehr gut aufgestellt und können den Ausbau der Marke weiter voranbringen. Aber auch in anderen für uns sehr wichtigen Märkten wie Belgien, Niederlande und Schweiz haben wir unsere Vertriebsaktivitäten weiter ausgebaut, so dass wir unsere Kundinnen und Kunden bei ihren Projekten auch im europäischen Ausland durch regionale Ansprechpartner umfassend unterstützen und beraten können.“

