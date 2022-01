Pressemeldung

Seit fast 50 Jahren ist die CONTI Sanitärarmaturen GmbH im mittelhessischen Wettenberg ansässig. Viele der Beschäftigten haben ihren Lebensmittelpunkt in der näheren Umgebung und wohnen weniger als 30 Kilometer vom Firmensitz entfernt. Für Geschäftsführer Andreas Kregler ist es daher selbstverständlich, dass das Unternehmen sich regional engagiert: „Neben der Corona-Pandemie gehörte die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen wohl zu den einschneidendsten Erlebnissen in diesem Jahr. Viele unserer MitarbeiterInnen haben den Menschen in den betroffenen Regionen auf privater Ebene geholfen. Als Unternehmen konnten wir durch Spenden für die „Unwetter-Hilfe Erftstadt“ und für das Bündnis „Aktion Hessen hilft“ zumindest einen kleinen Beitrag leisten, um das Leid der Menschen zu mildern.“ So hat das Unternehmen zuletzt Ende November 2021 rund 8.500 Liter der Desinfektionsmittellösung CONTI+ oXan® clean an die „Aktion Hessen hilft e.V.“ gespendet, die damit wiederum weitere karitative Einrichtungen wie den Medical Service NRW e.V. ausstattet.

Darüber hinaus unterstützt CONTI+ bereits seit mehreren Jahren den lokalen Handballverein HSG Wettenberg. In diesem Jahr freuten sich die SportlerInnen über Desinfektionsmittelspender sowie über die dazugehörige ph-neutrale Desinfektionsmittellösung. CONTI+ Mitarbeiter Hans-Georg Gerlach, der früher selbst aktiv Handball spielte, freut sich sehr über die Unterstützung: „Dank der Spende können wir den Spielbetrieb weiterhin sicher und hygienisch durchführen und sowohl unsere SpielerInnen als auch die Gäste schützen.“

Auch in diesem Jahr wird der Armaturenhersteller sein regionales Engagement ausbauen und weitere Organisationen unterstützen.