Dazu lokal erzeugte Energie sowie Schnellladesäulen an den Laderampen. Das neue Logistik- und Lagergebäude von Ahlsell in Oslo wurde auf einer Baustelle ohne fossile Ressourcen errichtet und ist ein Paradebeispiel für Nachhaltigkeit, Recycling und intelligente Nutzung neuer Technologien. Es zählt zu den nachhaltigsten Logistikgebäuden in Nordeuropa und wurde mit der begehrten Umweltzertifizierung der Klasse BREEAM Excellent ausgezeichnet.

Reduzierter Wasserverbrauch

Maßnahmen zum Sparen von Wasser wurden nicht nur auf Wunsch des Bauherrn implementiert, sondern waren auch wichtig für die gute Umweltzertifizierung. Als führender nordischer Distributor von Installationsprodukten, Werkzeugen und Verbrauchsmaterialien für Installateure, Bauunternehmer, Facility Manager und den öffentlichen Sektor kennt man sich bei Ahlsell mit Armaturen aus. Die Wahl bei der Ausstattung der WC-Räume fiel auf die elektronischen CONTI+ ultra Waschtischarmaturen. Die berührungslosen Armaturen sind mit Magnetventilen ausgestattet und ermöglichen die volle Kontrolle über den Verbrauch. Die wassersparenden Magnetventile liefern 1,9 Liter pro Minute und erzielen somit den Spitzenwert 5 auf der BREEAM-Skala. „Wir wollten Produkte verwenden, mit denen wir die Zertifizierung BREEAM Excellent für den Bau erreichen können und die zu unserer Vision passen“, erklärt Jonas Ebbestad, Geschäftsführer von Ahlsell. Er spielte eine Schlüsselrolle beim Bau des neuen Logistikgebäudes, in das Ahlsell letzten Winter eingezogen ist. „Während des Baus kam die Pandemie. Das führte dazu, dass wir uns auch auf berührungslose Lösungen konzentrierten. Wir haben nach einer berührungslosen Armatur mit Batteriebetrieb gesucht, die den Wasserverbrauch reguliert. Genau diesen Anforderungen werden die CONTI+ Armaturen gerecht. Daher haben wir uns für sie entschieden“, so Jonas Ebbestad.

Herausforderungen bewältigen

Ahlsell hat insgesamt 40 Waschtischarmaturen der Marke CONTI+ im Lagergebäude installiert. Ein Jahr nach der Inbetriebnahme blickt Jonas Ebbestad auf ausschließlich positive Erfahrungen mit den Armaturen zurück. „Alles hat perfekt funktioniert. Es gab keine Probleme. Die Batterien haben eine Lebensdauer von vier Jahren, also läuft alles von selbst. Und wir haben einige Erkenntnisse gewonnen. Die Armaturen haben Herausforderungen bewältigt, denen wir uns gar nicht bewusst waren. Generell wird in Norwegen wenig Wert auf Maßnahmen zur Einsparung von Wasser gelegt. Aber jetzt können wir sehen und messen, wie viel Wasser wir tatsächlich sparen.“

Die CONTI+ ultra Waschtischarmaturen können über Bluetooth für die Programmierung und Datenauslesung verbunden werden. Knut Tøraasen, Geschäftsführer des ausführenden Installationsunternehmens Froster AS, ist stolz darauf, dass Ahlsell CONTI+ Armaturen für das neues Gebäude gewählt hat: „Neben dem Verkauf schaffen wir auch Synergien. Jetzt können die talentierten Verkäuferinnen und Verkäufer von Ahlsell das Produkt kennenlernen und sich mit den Installateurfachkräften austauschen, die hier einkaufen. Die Serie CONTI+ wird über Großhandelsunternehmen verkauft. Ist die Beziehung zwischen Großhandelsunternehmen und Installateuren gut, finden die Produkte auch leichter ihren Weg zum Endverbraucher“, erklärt Tøraasen. „Unsere Verkäuferinnen und Verkäufer genießen tatsächlich das Vertrauen der Installateurfachkräfte“, stimmt auch Ebbestad zu.

Die Vorteile der CONTI+ Armaturen

Berührungslose Waschtischarmatur:

Geringere Übertragung von Bakterien und Krankheitserregern

Reduzierter Wasserverbrauch durch automatische Abschaltung

Energieverbrauch:

Die patentierte Technologie verbraucht erheblich weniger Energie

Geringerer Energieverbrauch verlängert die Lebensdauer der Batterien

Standardbatterien vom Typ AA

Verfügbare Support-Funktionen verlängern die Lebensdauer der Batterien noch weiter

Wasserverbrauch:

Das von Ahlsell gewählte Magnetventil hat einen Durchfluss von nur 1,9 l/Min.

Die Armaturen sind mit einem extra Perlator ausgestattet, so dass es trotz der geringen Durchflussmenge zu keinem Komfortverlust beim Händewaschen kommt.

Die Armaturen entsprechen der höchsten Bewertung (5) auf der BREEAM-Skala, für die 3 Liter/Min. eingehalten werden müssen.

Das Standardmagnetventil für diese Armatur liefert 5,7 l/Min. Das entspricht einer Bewertung von 2 auf der BREEAM-Skala. (Der BREEAM-Referenzwert für Waschtischarmaturen liegt bei 12 Liter/Min., wobei 9 Liter/Min. den Mindestanforderungen für eine Bewertung von 1 entsprechen.)

Nachhaltigkeit: