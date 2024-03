Dabei müssen Standbrausen für den Außenbereich sowohl in puncto Design und Komfort als auch bei der Vandalensicherheit und der Funktionalität überzeugen. Damit man das kühle Nass im Sommer so richtig genießen kann, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um die Außenduschen zu installieren und damit die Außenanlagen aufzuwerten. CONTI+ bietet gleich drei verschiedene Varianten an.

Die netzunabhängigen CONTI+ CONFREE-Standbrausen sind in drei Grundausführungen in gebürstetem bzw. poliertem Edelstahl erhältlich: rund, gerade oder elegant geschwungen. Dank der robusten Frostschutzleitung (optional erhältlich) ist auch das Überwintern im Freien kein Problem. Alle Varianten verfügen über einen Piezo-Taster mit Start-Stopp-Funktion, der sich besonders leicht auslösen lässt und für Kinder genauso wie für Menschen mit Bewegungseinschränkungen geeignet ist. Die Installation der Standbrausen erfolgt über die CONTI+ CONFREE Bodenplatten. Durch die rückwärtige Revisionsöffnung ist zudem eine zeitsparende und leicht zugängliche Wartung möglich.

Perfekt für öffentliche Frei- und Sportbäder: einstellbare Hygienespülung

Bei den elektronischen CONFREE Standbrausen aus Edelstahl lässt sich zudem eine Hygienespülung einstellen: Ab Werk löst diese 12 Stunden nach der letzten Betätigung eine 30 Sekunden-Spülung aus. Dieses Intervall kann vom Betreiber auf 24 bzw. 72 Stunden geändert und bei Bedarf deaktiviert werden. Die präzise Laufzeiteinstellung minimiert zudem den Wasserverbrach – sie lässt sich zwischen drei und 180 Sekunden einstellen.

Dank der erstklassigen Verarbeitungsqualität sind alle CONTI+ CONFREE Standbrausen korrosionsbeständig und vandalensicher.

Weitere Produktinformationen zu den CONTI+ CONFREE Außenduschen erhalten Sie hier. Eine Übersicht aller Duschraumlösungen von CONTI+ steht hier zum Download bereit.