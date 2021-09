Pressemeldung

Auch rund zwei Monate nach der verheerenden Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sind in den betroffenen Gebieten noch zahlreiche Menschen im Einsatz, um bei den Aufräum- und Aufbauarbeiten zu helfen. Die CONTI+ Sanitärarmaturen GmbH unterstützt dies jetzt mit einer Spende von mehr als 2.200 Litern Desinfektionsmittel für die „Unwetter-Hilfe Erftstadt“. Bei der Unwetter-Hilfe Erftstadt haben sich zahlreiche Menschen organisiert, die in den Ausstellungsräumen eines ehemaligen Autohauses in Erftstadt Hilfsgüter und Dinge des täglichen Gebrauchs annehmen und an die Flutopfer abgeben. Das Desinfektionsmittel CONTI oXan® clean ist eine ph-neutrale Lösung, die sich sowohl für die Oberflächendesinfektion von Werkzeugen und anderen Geräten als auch für die Händedesinfektion eignet. Nach Rücksprache mit Martin Wisser, Initiator der Spendenaktion, hat CONTI+ sowohl 100 ml- und 500 ml-Sprühflaschen als auch 10 Liter-Gebinde bereitgestellt. „Wir können die Desinfektionsmittel sehr gut gebrauchen. Einerseits natürlich, um unsere Hände zu reinigen, aber auch, um kontaminierte Oberflächen keimfrei zu säubern.“

CONTI oXan® clean beseitigt Keime und Bakterien rückstandsfrei. Stefan Bollendorf, Gesamtvertriebsleiter bei der CONTI Sanitärarmaturen GmbH, war bei der Spendenübergabe dabei: „Die Helfer in den betroffenen Gebieten leisten jeden Tag eine unbürokratische und wertvolle Hilfe. Wir freuen uns, dass wir mit der Spende unseres Desinfektionsmittels einen kleinen Beitrag dazu leisten können.“