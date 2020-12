Kneipp Guss Garnituren

Die CONWELL Garnituren mit DN15 oder DN20 Anschluss für Kneippgüsse sind mit Eckabsperrventil oder Kugelanschlussstück erhältlich. In der Unterputzvariante ist ein Absperrventil und Thermostat mit einem Temperatureinstellbereich von 10-50 °C integriert, das Schutz vor Verbrühungen bietet, manuelle thermische Desinfektion inklusive.

CONTI+ Blitzguss Garnituren können durch die Verengung des Gießmundstückes mechanische Reize auf den Körper ausüben. Sie sind mit Kugelanschlussstück oder Eckabsperrventil in den Größen DN15 oder DN20 erhältlich.

CONTI+ Brauseköpfe für Spa und Wellness

CONTI+ Schwallbrausen sorgen nach jedem Saunagang für die perfekte Abkühlung. Trotz der massiven Ausführung aus Messing ist der Brausekopf formschön und zudem aerosolarm. Noch erfrischender wird es mit der Eimer-Schwallbrause, die aus einem 16-Liter-Kübel aus hochwertigem Kambalaholz besteht. Sie kann an der Wand oder Decke montiert werden.

Die CONTI+ Stachelbrauseköpfe in verchromten Messing machen das Duschen zum Highlight. Die massive Ausführung mit 150 mm in DN15 oder mit 250 mm in DN20 mit Mehrlochbrauseköpfen fördert ein pures Empfinden des Wasserstrahls. Durch Antikalkdrüsen wird außerdem ein Verstopfen der Drüsen verhindert.

Ein angenehm sanftes Duscherlebnis ist auch mit den CONTI+ Regenbrauseköpfen mit Sicherheitsventil zu erleben. Hochwertige Technologien in Verbindung mit flachen Konstruktionen von 200, 250 und 300 mm Durchmesser oder Kantenlänge aus verchromten Edelstahl gewährleisten ein entspannendes Duscherlebnis. Der nötige Hygieneschutz wird durch antibakterielle Silikon Noppen sichergestellt. Ein patentiertes Sicherheitsventil schützt die Brauseköpfe bei Verkalkung vor dem Platzen.

