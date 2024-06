Anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens bringt die CONTI Sanitärarmaturen GmbH in diesem Jahr eine neue Sonderedition auf den Markt: die GRAPHIT black line. Zentrales Element der Edition ist die PVD-beschichtete Waschtischarmatur CONTI+ ultra GM10 PUBLIC.

Ihr dunkler, graphitähnlicher Farbton setzt charaktervolle und moderne Akzente in öffentlichen und gewerblichen Dusch- und Waschräumen. Die ausgereifte Technologie sorgt für einen langjährigen Betrieb: Der Infrarotsensor löst zuverlässig den Wasserstrahl aus und gewährleistet dadurch sowohl eine bequeme hygienische Bedienung als auch einen sparsamen Umgang mit der wertvollen Ressource Wasser. Schließlich fließt das Wasser nur so lange, wie es effektiv gebraucht wird. Die ohnehin geringe Durchflussmenge der CONTI+ ultra GM 10 PUBLIC lässt sich mit einem separat erhältlichen Umrüst-Set auf nur 1,9 Liter pro Minute regulieren. Das Set besteht aus einer Ventileinheit mit eingebauten Durchflussbegrenzer und einem darauf abgestimmten Sprühregler. Dank ihrer robusten und kompakten Form sowie der in der Armatur integrierten hydraulischen Komponenten ist die CONTI+ ultra zudem vandalensicher. Hochwertige Materialien und die ausgereifte Technologie sorgen für einen störungsfreien Betrieb. Sollte doch einmal eine Wartung notwendig sein, gestaltet der OneTool-Service und der modulare Aufbau diese besonders einfach und komfortabel: Zum Öffnen der Armatur ist nur ein Inbusschlüssel erforderlich. Die Servicearbeiten erfolgen werkzeuglos und sekundenschnell von oben.

Einzigartiger Hygiene-Standard und ansprechendes Design

CONPRIMUS Duschpaneele, ultra Urinalarmaturen sowie ein umfangreiches Zubehör-Sortiment in der RAL-Farbe Schwarz runden die neue Sonderedition GRAPHIT black line ab. Mit einer Tiefe von gerade einmal vier Zentimetern ist das Design der CONPRIMUS Duschpaneele deutlich schlanker als vergleichbare Produkte. In der schwarzen Ausführung wirkt es noch filigraner und moderner als in der herkömmlichen Edelstahl-Variante. Neben dem ansprechenden Design überzeugt das Paneel insbesondere aufgrund seines weltweit einzigartigen Hygiene-Standards: Das elektronisch gesteuerte Thermostat ist auf Höhe des Brausekopfes positioniert. Dadurch wird die stehende Wassersäule, wie sie bei anderen Duschsystemen vorkommt, auf ein absolutes Minimum reduziert. Außerdem lassen sich die Kalt- und Warmwasserstränge separat spülen. Eine mikrobiologische Belastung des Duschwassers kann bei CONPRIMUS somit fast vollständig ausgeschlossen werden. Alle Armaturen der neuen Sonderedition GRAPHIT black line lassen sich sowohl über die CONTI+ Service APP als auch über das CNX Wassermanagement-System des Wettenberger Armaturenherstellers steuern. Die GRAPHIT black line-Sonderedition ist ab Juli 2024 erhältlich.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.contigraphitblackline.de