Die CONTI Sanitärarmaturen GmbH ist auf der diesjährigen IFH/Intherm mit einem eigenen Messestand in Halle 7A vertreten. Copyright Messefotos: GHM

Auch im 50. Jubiläumsjahr der IFH/Intherm ist die CONTI Sanitärarmaturen GmbH mit einem eigenen Messestand in Nürnberg vertreten. In Halle 7A, Stand 504, präsentiert der Armaturenhersteller aus Wettenberg ausgewählte Lösungen aus seinem umfangreichen Sortiment für öffentliche, halböffentliche und gewerbliche Dusch- und Waschtischanwendungen.

Mit CNX 2.0 Wasserverbrauch, Betriebskosten und Trinkwasserhygiene optimieren

Ein besonderer Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf der neuen Generation des Wassermanagement-Systems CNX 2.0. Das vollständig vernetzte System steuert elektronische CONTI+‑Armaturen von Duschen über Waschtische bis zu Urinalen zentral über ein einheitliches Dashboard. Es ist nahezu unbegrenzt skalierbar und eignet sich sowohl für kleine Objekte als auch für komplexe Installationen mit hunderten Komponenten. Dank der webbasierten Benutzeroberfläche lassen sich Geräte, Aktionen und Protokolle übersichtlich verwalten, dokumentieren und auswerten; das erleichtert Betreibenden die Optimierung von Wasserverbrauch, Betriebskosten und Trinkwasserhygiene.

Wer eine wirtschaftliche Sanierung von Bestandsanlagen plant, findet am Stand von CONTI+ kompetente Lösungen: Der Armaturenhersteller setzt seit Jahren einen klaren Schwerpunkt auf die Sanierung, Renovierung und Modernisierung von Dusch- und Waschräumen in gewerblichen, öffentlichen und halböffentlichen Gebäuden. Der speziell entwickelte Lösungsbereich „SanReMo by CONTI+“ wird ebenfalls auf der Messe präsentiert. Abgerundet wird der Auftritt durch Produktneuheiten im Bereich der Duschpaneele.

CONTI+ Geschäftsführer Udo Hilbert: „Die IFH/Intherm zählt für uns zu den wichtigsten SHK-Messen in Deutschland. Wir freuen uns, auch im Jubiläumsjahr mit einem eigenen Messestand vertreten zu sein und den persönlichen Austausch mit den Fachbesucherinnen und -besuchern zu suchen. Unser Ziel ist es, innovative und praxisnahe Lösungen zu zeigen, die Betreibern echte Mehrwerte bieten.“

CONTI+ auf der IFH/Intherm:

14.-17.04.2026

Messezentrum Nürnberg

Halle 7A, Stand 504