22.07.2026  Pressemeldung Alle News von CONTI+

CONTI+ lumino+ mit optischer Temperaturanzeige

Wenn es darum geht, zeitgemäß, umweltbewusst und äußerst komfortabel die Hände zu waschen, ist die CONTI+ lumino L10i die richtige Wahl.

Bei der CONTI+ lumino L10i sieht der Nutzer sofort, ob der Regler auf kaltes oder heißes Wasser gestellt ist: Die Waschtisch-Armatur ist mit einem Leuchtring ausgestattet, der die jeweilige Mischtemperatur anzeigt. Je nach Temperaturwahl wechselt die Farbe des Leuchtrings von Blau über Weiß nach Rot. Eine ebenso praktische wie sicherheitsrelevante Funktion – insbesondere für Sanitärräume mit häufig wechselnden Nutzern wie zum Beispiel in Restaurants oder Hotels.

Durch den Infrarot-Sensor lässt sich die Waschtisch-Armatur zudem berührungslos bedienen. Für Sicherheit und Reinigung sorgen bei der CONTI+ lumino+ eine Hygienespülung zur Vermeidung von Keimbildung, eine einstellbare Heißwassersperre und weitere Zusatzfunktionen wie der Beckenfüllmodus.

Hier erhalten Sie weiterführende Informationen zur CONTI+ lumino L10i.

CONTI Sanitärarmaturen GmbH
CONTI Sanitärarmaturen GmbH
Hauptstr. 98
35435 Wettenberg
Deutschland
Telefon:  +49 641 98221 0
www.conti.plus
Anzeigen
ReSus Consult GmbH
Heizkurier GmbH
Viega GmbH & Co. KG
August Brötje GmbH
Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH

DESTATIS:

14.07.2026

Großhandelspreise im Juni 2026: +4,9 % gegenüber Juni 2025
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

10.07.2026

Baupreise für Wohngebäude im Mai 2026: +5,0 % gegenüber Mai 2025
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

10.07.2026

Unternehmensinsolvenzen im April 2026: +7,1 % gegenüber April 2025
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung