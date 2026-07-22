Wenn es darum geht, zeitgemäß, umweltbewusst und äußerst komfortabel die Hände zu waschen, ist die CONTI+ lumino L10i die richtige Wahl.

Bei der CONTI+ lumino L10i sieht der Nutzer sofort, ob der Regler auf kaltes oder heißes Wasser gestellt ist: Die Waschtisch-Armatur ist mit einem Leuchtring ausgestattet, der die jeweilige Mischtemperatur anzeigt. Je nach Temperaturwahl wechselt die Farbe des Leuchtrings von Blau über Weiß nach Rot. Eine ebenso praktische wie sicherheitsrelevante Funktion – insbesondere für Sanitärräume mit häufig wechselnden Nutzern wie zum Beispiel in Restaurants oder Hotels.

Durch den Infrarot-Sensor lässt sich die Waschtisch-Armatur zudem berührungslos bedienen. Für Sicherheit und Reinigung sorgen bei der CONTI+ lumino+ eine Hygienespülung zur Vermeidung von Keimbildung, eine einstellbare Heißwassersperre und weitere Zusatzfunktionen wie der Beckenfüllmodus.

Hier erhalten Sie weiterführende Informationen zur CONTI+ lumino L10i.