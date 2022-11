Robust und vandalensicher: Die CONTI+ lino SofTouch eignet sich perfekt für den Einsatz in öffentlichen Waschräumen. Copyright: CONTI+

CONTI+ lino SofTouch 2.0 – die neue Generation Selbstschlussarmaturen

Mechanische Selbstschlussarmaturen von CONTI+ sind einfach in der Bedienung, besonders robust und sicher in Bezug auf Vandalismus. Damit bilden sie eine verlässliche Lösung für öffentliche Waschräume. Die Wasserabgabe startet per Knopfdruck und endet, genau wie bei Sensorarmaturen, komplett automatisch.