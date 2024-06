Mechanische Selbstschlussarmaturen von CONTI+ sind einfach in der Bedienung, besonders robust und sicher in Bezug auf Vandalismus.

Damit bilden sie eine verlässliche Lösung für öffentliche Waschräume. Der Wettenberger Armaturenhersteller bietet mit der CONTI+ lino SofTouch 2.0 eine Version, bei der sich der Wasserfluss kinderleicht auslösen lässt. Die patentierte Selbstschluss-Kartuschentechnologie ermöglicht diese sehr leichtgängige Auslösung zudem über den gesamten Druckbereich. Dadurch können auch Kinder und Menschen mit Bewegungseinschränkungen die Armatur leicht bedienen. Die Wasserabgabe endet komplett selbstständig. Aufgrund der automatisch begrenzten Wasserlaufzeit sparen die CONTI+ Selbstschlussarmaturen bis zu 55 Prozent Wasser gegenüber Einhebelmischern.

Hygiene und Vandalensicherheit spielen bei der mechanischen CONTI+ lino SofTouch 2.0 eine große Rolle. Durch die jetzt noch robustere Konstruktion aus Edelstahl eignet sich die neue Generation kompromisslos für alle anspruchsvollen Anwendungen und bietet sich insbesondere für den Einsatz in öffentlichen und halböffentlichen Einrichtungen mit hoher Nutzungsfrequenz an. Die neue Generation der CONTI+ lino SofTouch 2.0 ist ab sofort in verchromter oder als reine Edelstahl-Oberfläche erhältlich.