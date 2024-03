Ob in Raststätten, Hotels, Krankenhäusern, Sporteinrichtungen, Flughafengebäuden oder in der Gastronomie – es gibt viele Bereiche, in denen Armaturen gefragt sind, die intuitive Bedienung und sparsamen Wasserverbrauch mit berührungsloser Funktion verbinden. Gerade in hochfrequentierten Bereichen und in medizinischen Einrichtungen wird gerne auf den direkten Hautkontakt mit der Armatur verzichtet, um die Gefahr einer Übertragung von Krankheitserregern zu minimieren. Hier können die Stand- und Wandarmaturen lino von CONTI+ mit ihrer elektronischen Steuerung und ihren cleveren Funktionen punkten.

Die Infrarot-Sensorik der CONTI+ lino ermöglicht eine komfortable und intuitive Bedienung der Armaturen. Da diese komplett berührungslos erfolgt, bleiben Armatur und Waschplatz auch länger hygienisch sauber. Die lino-Armaturen helfen außerdem dabei, Wasser zu sparen, da der Wasserfluss per Infrarot-Sensor nur dann ausgelöst wird, wenn es auch wirklich benötigt wird. Mit infrarotgesteuerten Armaturen kann man täglich beim Händewaschen bis zu 70% Wasser einsparen. Einen weiteren Vorteil stellt das sogenannte „Zwei Sinne Prinzip“ dar: Sehbehinderte Menschen können die lino durch den hohen Hell-Dunkel-Kontrast zwischen IR-Sensor und Chrom-Armatur gut erkennen.

Eine lino-Waschtischarmatur kann optional mit dem innovativen „Solar-Energy-Modul“ ausgestattet werden, einer Solaranlage im Miniaturformat. Dann wandelt die sensorgesteuerte Waschtischarmatur Licht mithilfe des integrierten Solarmoduls in elektrische Energie um. Das Besondere dabei: Ob Sonnenlicht oder künstliche Beleuchtung – das „Solar-Energy-Modul“ funktioniert mit jeder Art von Lichtquelle. Außerdem wird die Solarzelle von einer integrierten Batterie unterstützt, die eine Backup-Funktion übernimmt. Diese Batterie hat mit bis zu 8 Jahren Laufzeit eine besonders lange Lebensdauer. So wird der Wasserfluss jederzeit zuverlässig ausgelöst. Durch den geschickten Einsatz von Solarstrom trägt die Armatur noch zusätzlich zur Ressourcenschonung bei.

Die Armaturen der Produktfamilie CONTI+ lino verfügen außerdem über eine einzigartige, patentierte Komfortaste, die praktische Zusatzfunktionen bietet. Dazu gehört „Pause“ für ein ungestörtes Reinigen von Armatur und Waschbecken. Die Funktion „Dauer-Ein“ ermöglicht ein bequemes Befüllen des Beckens. Zusätzlich kann über die clevere Funktionstaste eine automatische 24-Stunden-Hygienespülung programmiert werden.

Eine Broschüre mit dem umfangreichen CONTI+ lino-Sortiment steht hier zum Download bereit.