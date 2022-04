Pressemeldung

Die lino-Armaturenfamilie von CONTI+ zeichnet sich durch ihr modernes Design, ihre wassersparende Selbstschluss-Technologie und ihre komfortable Bedienbarkeit aus. Dank ihrer klaren Designsprache mit hohem Wiedererkennungswert können die über 60 Varianten aus dem lino-Sortiment hervorragend miteinander kombiniert werden und bieten somit für jeden Anwendungsbereich eine optimale Lösung. Auch die neue CONTI+ lino Waschtisch-Standarmatur mit thermostatischem Verbrühschutz lässt sich problemlos in Bestandsanlagen integrieren, ohne dass es zu optischen Abweichungen kommt. Dabei bietet der patentierte, thermostatisch geregelte Verbrühschutz der lino AS L13 erhöhte Sicherheit bei Kaltwasserausfall und sperrt die Heißwasserzufuhr in Anlehnung an EN 1111 normgerecht nach maximal 300 ml Wasserfluss ab; auch Druckschwankungen im Kalt-/Warmwassersystem werden ausgeglichen. Die Infrarot-Sensorarmatur lässt sich über den auf der rechten Seite angebrachten kleinen Hebel für einen Temperaturbereich von 15°C bis 40° C einstellen. Durch die maximale Mischtemperatur von 40°C bietet die CONTI+ lino AS L13 insbesondere im barrierefreien Bad und in anderen sensitiven Bereichen wie Kindergärten und Seniorenheimen einen sinnvollen Schutz vor Verbrühungen. Ein weiteres Plus für Installateure: Dadurch, dass der Thermostat bereits in der Armatur verbaut ist, ist die Montage der CONTI+ lino AS L13 sehr schnell und einfach.

Die CONTI+ lino AS L13 mit thermostatischem Verbrühschutz ist ab sofort als Waschtisch-Standarmatur in Chrom erhältlich. Sie funktioniert sowohl im Netzbetrieb als auch über eine 6 Volt Batterie und ist mit dem CNX Wassermanagement-System und mit der CONTI+ Service APP vernetzbar. Diese ermöglichen eine zentrale Steuerung und Überwachung von Hygienemaßnahmen wie zum Beispiel eine thermische Desinfektion oder zeitgesteuerten Hygienespülungen.

Die Broschüre zur CONTI+ lino mit Verbrühschutz steht hier zum Download bereit.