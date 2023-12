Auch in diesem Jahr geht die CONTI Sanitärarmaturen über die Feiertage in eine Betriebsruhe.

Vom 23.12.2023 bis zum 01.01.2024 schließt das Unternehmen. Aufgrund der jährlich durchzuführenden Inventur findet die letzte Auslieferung in diesem Jahr bereits am Freitag, 15.12.2023 statt. Die erste Auslieferung im neuen Jahr erfolgt am 03.01.2024.

Auch während der Schließungszeiten übernimmt der CONTI+ Kundenservice einen Bereitschaftsdienst und steht für dringende Rückfragen und Einsätze unter Telefon +49 180 266 847 587 zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie hier.