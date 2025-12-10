10.12.2025  Pressemeldung Alle News von CONTI+

CONTI+: Jetzt noch schnell bestellen

Die CONTI Sanitärarmaturen GmbH geht über die Feiertage in eine Betriebsruhe.

Vom 24.12.2025 bis einschließlich 02.01.2026 schließt das Unternehmen. Aufgrund der jährlich durchzuführenden Inventur findet die letzte Auslieferung in diesem Jahr am Freitag, 19.12.2025 statt. Die erste Auslieferung im neuen Jahr erfolgt am Montag, 05.01.2026.

Auch während der Schließungszeiten übernimmt der CONTI+ Kundenservice einen Bereitschaftsdienst und steht für dringende Rückfragen und Einsätze unter Telefon +49 180 266 847 587 zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

CONTI Sanitärarmaturen GmbH
CONTI Sanitärarmaturen GmbH
Hauptstr. 98
35435 Wettenberg
Deutschland
Telefon:  +49 641 98221 0
www.conti.plus
