Die CONTI Sanitärarmaturen GmbH ist auch in diesem Jahr wieder auf der interbad in Stuttgart mit einem eigenen Messestand vertreten. Vom 25. bis 28. Oktober 2022 können sich die Besucher der internationalen Fachmesse für Schwimmbad, Sauna und Spa in Halle 6, Stand 6D27, von dem umfangreichen Armaturen- und Duschsortiment des Wettenberger Armaturenherstellers überzeugen. Besonders interessant dürfte für die Fachbesucher die Live-Vorführung des CNX Wassermanagement-Systems von CONTI+ sein. Das Armaturenmanagement vereinfacht den Betrieb von Trinkwasserinstallationen und gestaltet ihn sicherer, effizienter und kostengünstiger. Damit eignet es sich insbesondere für den Einsatz in Gebäuden mit hohen Anforderungen an Funktionalität und Hygiene. Hierzu Udo Hilbert, Geschäftsführer der CONTI Sanitärarmaturen GmbH: „Mit unserem umfangreichen Produktsortiment sind wir bereits in zahlreichen Schwimmbädern vertreten. So verlassen sich beispielsweise die denkmalgeschützte Münster-Therme in Düsseldorf und das Paracelsus Bad & Kurhaus in Salzburg auf unser CNX-Wassermanagement System. Die Bäder erfüllen damit sämtliche Hygieneanforderungen für Trinkwasserinstallationen und sparen durch die intelligente Steuerung der Armaturen Energie und Kosten. Ebenso intelligent wie nachhaltig sind auch unsere CONFRESH Duschelemente, die wir ebenfalls auf der Messe zeigen: Über den integrierten Plattenwärmetauscher erwärmt die Frischwasserstation das kalte Trinkwasser direkt im Duschpaneel und garantiert unter anderem in der Olympiaschwimmhalle in München frisches und wohltemperiertes Duschwasser zu jeder Zeit.“

Neben den Produktneuheiten können sich die Fachbesucher auf der interbad in Stuttgart auch über Trends und zukunftsweisende Ideen für die Bereiche öffentlicher Bäderbau, Schwimmbadtechnik, Pools, Sauna, Spa und private Spa informieren. Zahlreiche Vorträge, Workshops und Diskussionsrunden im Kongress- und Rahmenprogramm runden das Angebot ab.