In Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen mit zum Teil langen Schließzeiten von mehreren Wochen sind intelligente Lösungen gefragt, um die Trinkwasserhygiene jederzeit sicherzustellen. CONTI+ bietet mit seinem umfangreichen CONGENIAL-Duschsortiment für jeden Anwendungsbereich die passende Lösung:

In Sanitärräumen mit viel Durchgangsverkehr eignen sich beispielsweise die CONGENIAL Unterputz-Duschen. Sie zeichnen sich durch Faktoren wie Funktionalität und Betriebssicherheit sowie durch den einfachen Einbau, eine zeitsparende Wartung und Langlebigkeit aus. Runde oder eckige Abdeckplatten aus robustem und hygienischem Edelstahl und unterschiedliche Brauseköpfe ermöglichen vielfältige Gestaltungsoptionen. Nicht zuletzt spielt auch die Flexibilität im Hinblick auf die Anpassung an die Richtlinie VDI 6023 eine zentrale Rolle, in der die Maßnahmen bei Betriebsunterbrechung geregelt sind. So lassen sich bei allen Duschlösungen von CONTI+ nutzungsabhängige Intervall-Hygienespülungen gegen Stagnation vornehmen. Bei den elektronischen Modellen kann die Hygienespülung durch die Programmierung über den Piezo-Taster oder über die CONTI+ Service APP pro Dusche vorgenommen werden. Noch komfortabler lassen sich die Hygieneanforderungen mit dem CNX Wassermanagement-System von CONTI+ sicherstellen: Neben der Vernetzung der Duscharmaturen ermöglicht das System die Integration von bis zu 150 Armaturen. Für eine jederzeit optimale Trinkwasserhygiene und einen ordnungsgemäßen Betrieb der gesamten Anlage – vor, während und nach den Schließzeiten.

Eine funktionale und gleichzeitig hochwertige Lösung für öffentliche und halböffentliche Gebäude bieten die CONGENIAL Duschpaneele: Durch intelligente Technologien lassen sich Wasser- und Energieverbrauch nachhaltig reduzieren. Zudem verringern robuste und leicht zu reinigende Materialien den Personal- und Lageraufwand. Die vielseitigen Duschpaneele sind in Edelstahl oder als AVW-Verbundwerkstoff erhältlich. Durch die Steuerung über die Service APP oder der Einbindung in das smarte CNX Wassermanagement-System können auch hier alle Hygienemaßnahmen zentral gesteuert, überwacht und protokolliert werden.

Umrüsten und Upgraden von mechanischen Duschsystemen leicht gemacht: Betriebs- und Hygienefunktionen flexibel erweitern

Da alle mechanischen CONTI+ Duschsysteme auf der innovativen CONTI+ adaptiven Multifunktions-Wasserstrecke CONGENIAL basieren, sind diese flexibel auf jede Anwendungssituation anzupassen und ebenso leicht zu montieren und zu warten. Außerdem sind zahlreiche Umrüstungs- und Upgrade-Möglichkeiten verfügbar: So ist der Umbau von der mechanischen Standardausführung zur Variante mit manueller thermischer Desinfektion in wenigen Schritten möglich. Die manuelle thermische Desinfektion wird dann pro Dusche direkt über die Öffnung des TD-Stopfens per 3mm Sechskantschlüssel händisch ausgelöst.

Durch das Einsetzen des CONTI+ Magnetventils 6 V/C ROBUST kann die mechanische Variante in eine elektronische Ausführung mit Batteriebetrieb inklusive Hygienespülung sowie einer zusätzlichen manuellen thermischen Desinfektion aufgerüstet werden. Setzt man ein zweites CONTI+ Magnetventil und weiteres Zubehör ein, lässt sich diese elektronische Variante sogar mit dem CNX Wassermanagement-System von CONTI+ erweitern. So lassen sich höchste Hygieneanforderungen – bis hin zur elektronischen thermischen Desinfektion – erfüllen.

Eine Übersicht über das umfangreiche CONTI+ CONGENIAL Sortiment erhalten Sie hier.