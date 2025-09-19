Seit über 25 Jahren steht CONTI+ für innovative Lösungen im digitalen Management von Sanitäranlagen. Mit der rundum erneuerten Version seines CNX Wassermanagement-Systems setzt das Unternehmen nun neue Maßstäbe in Effizienz, Anwenderfreundlichkeit und Überwachung – und damit in der Sicherstellung der Trinkwasserhygiene. Ein zentrales Highlight des neuen CNX 2.0 ist die nahezu unbegrenzte Skalierbarkeit: Es eignet sich für kleine Systeme ebenso wie für komplexe Installationen mit hunderten Komponenten. Besonders praktisch: Alle Armaturen lassen sich über ein einziges Dashboard zentral steuern – unabhängig von ihrer Anzahl. Die skalierbare Plattform sorgt durch seine zukunftssichere Technologie für höchste Wasserqualität, reduzierte Betriebskosten und einen optimierten Verbrauch. Zudem lässt sich das System nahtlos in bestehende Gebäudemanagement-Infrastrukturen integrieren.

Intelligente Funktionen für maximale Effizienz im Betrieb

Die neue Generation des CNX Wassermanagement-Systems ist das Ergebnis langjähriger Praxiserfahrung und intensiver Gespräche mit Facility Managern aus Bädern, Sportanlagen und Bildungseinrichtungen. In die Weiterentwicklung eingeflossen ist unter anderem ein umfassendes Redesign der Benutzeroberfläche. Das neue Dashboard bietet eine intuitive Navigation, ein farbcodiertes Display und liefert in Echtzeit einen klar strukturierten Überblick über alle Systemfunktionen. So erkennen Nutzer auf einen Blick, ob Handlungsbedarf besteht – ohne lange Suchen oder unnötige Klicks. Das neue CNX 2.0 lässt sich dank der integrierten Fernsteuerungsfunktion bequem von überall per Laptop oder PC bedienen. Es wird lediglich eine Internetverbindung benötigt.

Dank eines optimierten Seitenmenüs sind alle wichtigen Funktionen in maximal drei Klicks erreichbar. Der administrative Aufwand wird damit deutlich reduziert, Prozesse lassen sich schneller und zuverlässiger steuern. Enrico Adam, Betriebsleiter der Bäder und Handlungsbevollmächtigter der SEB-Gladenbach GmbH, konnte als einer der ersten Kunden das neue System testen: „Es war spannend, die Entwicklung des Systems aus erster Hand miterleben zu dürfen. Die neue Version ist ein echter Fortschritt: Was früher fünf Klicks erfordert hat, erledigt sich nun mit nur einem. Das System ist stabiler und lässt sich intuitiv bedienen. Besonders gut gelungen ist aus meiner Sicht das übersichtliche Dashboard, das auf einen Blick alle wichtigen Informationen liefert. Statt uns weiterhin mit komplexer Systemverwaltung zu beschäftigen, können wir uns nun auf das Wesentliche konzentrieren: den Betrieb unserer Bäder und die Zufriedenheit unserer Gäste." Mihail Isbasescu, der als Produktmanager bei der CONTI Sanitärarmaturen GmbH maßgeblich für die Weiterentwicklung des CNX Wassermanagement-Systems verantwortlich ist, ergänzt: „CNX 2.0 ist für mich die nächste große Evolutionsstufe unseres bewährten Systems. Es wurde konsequent an den realen Anforderungen der Betreiber und Fachleute ausgerichtet, die es tagtäglich in der Praxis einsetzen. Gemeinsam mit ihnen haben wir es von Grund auf neu gedacht und umfassend verbessert. Das Ergebnis ist ein intuitives und zuverlässiges System, das im Hintergrund arbeitet, die Einhaltung von Hygienestandards unterstützt und unseren Kunden mehr Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben verschafft.“

Transparenz im Wasserverbrauch – smarte Planung von Routinen

Die neue CNX Plattform erlaubt detaillierte Einblicke in Wasserverbrauch und Armaturenleistung. Facility Manager können damit mehr als den aktuellen Zustand ihrer Systeme überwachen: auf Grundlage präziser Daten können sie ab sofort gezielt Optimierungen vornehmen. Dies unterstützt sowohl die Einhaltung von Hygienevorgaben als auch Nachhaltigkeitsziele und trägt zur Senkung der Betriebskosten bei.

Ein weiteres Plus: Routinetätigkeiten wie Wasserspülungen oder thermische Desinfektionen lassen sich zentral verwalten und über eine visuelle Kalenderansicht einfach planen und überwachen.

Udo Hilbert, Geschäftsführer der CONTI Sanitärarmaturen GmbH: „Mit unserem neuen CNX Wassermanagement-System setzen wir einen Meilenstein im digitalen Facility Management. Die Weiterentwicklung basiert auf dem Feedback erfahrener Anwenderinnen und Anwender – und erfüllt höchste Ansprüche an Funktionalität, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit. Ob im Schwimmbad, in Schulen oder Sportstätten: Unser System bringt Kontrolle, Sicherheit und Zukunftsfähigkeit in Einklang und liefert damit einen entscheidenden Mehrwert für die Betreiber.“