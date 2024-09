Die in Schulsporthallen und anderen gewerblichen, öffentlichen sowie halböffentlichen Sanitärräumen installierten Armaturen und Duschsysteme müssen höchsten Anforderungen an Nachhaltigkeit, Funktionalität und Hygiene erfüllen. Zudem gilt es, die Einhaltung der Trinkwasserverordnung sicherzustellen – ganz gleich, ob in Einzel- oder Gemeinschaftsduschen. Als äußerst flexible und überzeugende Lösung bieten sich hier die elektronischen Duschelemente von CONTI+ mit der kompakten Wasserstrecke CONSMART an. Diese sind aufgrund ihrer robusten Konstruktion und der qualitativ hochwertigen Verarbeitung besonders betriebssicher und sorgen so für maximale Effizienz und Top-Komfort. Damit eignen sich die CONSMART Duschpaneele optimal für die schnelle Sanierung und Nachrüstung von Sanitärräumen mit unterschiedlichen Anforderungen.

Neben einer Edelstahl-Variante bietet CONTI+ auch eine sehr beliebte weiße Ausführung aus 2K-Acryl-Verbundwerkstoff (AVW) an. Beide Modelle sind sowohl mit als auch ohne fugenlos integrierter Seifenablage erhältlich. Zudem verfügen sie über einen Piezo-Taster mit Start-Stopp-Funktion, einen Thermostat mit Verbrühschutz und der Möglichkeit einer Hygienespülung. Weiteres Zubehör und Upgrade-Möglichkeiten, zum Beispiel für die thermische Desinfektion, sind ebenfalls erhältlich.

Weitere Informationen zu den CONTI+ CONSMART Duschpaneelen erhalten Sie hier.