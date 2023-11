Manchmal ist weniger eben doch mehr: Mit gerade einmal 40 Millimetern Tiefe ist die Edelstahlhaube der CONPRIMUS Duschpaneele von CONTI+ deutlich schlanker als vergleichbare Produkte. Mit ihrem gradlinigen Design fügen sie sich zudem perfekt in die unterschiedlichsten Badarchitekturen ein und garantieren ein verlässliches Duschvergnügen und höchsten Hygienestandard. Da insbesondere Hotels, Spas und Thermen großen Wert auf ein optisch abgestimmtes Gesamtbild legen, bietet CONTI+ die Duschpaneele neben der Edelstahl-Variante auf Wunsch auch in allen RAL-CLASSIC Farben an. Durch die Pulverbeschichtung eröffnen sich neue Spielräume zur Gestaltung zeitgemäßer und individueller Duschräume. Die Juroren des German Design Awards waren von der CONTI+ CONPRIMUS ebenfalls überzeugt: Sie verliehen ihr unlängst in der Kategorie „Excellent Product Design – Bath and Wellness“ die Auszeichnung „Special Mention“ für herausragende Designqualität. In der Jurybegründung heißt es: „Das elektronisch gesteuerte Duschpaneel verfügt über eine neuartige Ventiltechnologie. Ein interessantes Produkt, das mit seinem eleganten, schmalen Edelstahldesign in viele moderne Duschbereiche passt.“

Einzigartiger Hygienestandard

Die CONPRIMUS Duschpaneele setzen auch bezüglich der Hygiene neue Standards: Der elektronisch gesteuerte Thermostat ist auf Höhe des Brausekopfes platziert. Dadurch wird die bei herkömmlichen Duschsystemen vorhandene stehende Wassersäule auf nahezu Null reduziert. Darüber hinaus lassen sich die Warm- und Kaltwasserstränge separat spülen, so dass eine mikrobiologische Belastung des Duschwasser fast vollständig ausgeschlossen werden kann.

Die CONPRIMUS Duschpaneele sind in zwei verschiedenen Netz-Ausführungen verfügbar: Als Mehrfach-Installation mit Einbindung in das CNX Wassermanagement-System von CONTI+ und damit inklusive aller Protokollfunktionen sowie als Einzellösung, die mit der CONTI+ Service APP steuerbar ist.