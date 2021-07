Pressemeldung

Die hochwertigen CONTI+ CONHEAD Brauseköpfe sichern größtmögliche Flexibilität bei der Gestaltung von Duschräumen. Die eleganten Allrounder sind diebstahlsicher, aerosolarm und in verschiedenen Ausführungen – auch suizidhemmend – erhältlich. Zudem sind sie besonders einfach zu installieren und zeichnen sich durch eine hohe Reinigungsqualität aus. Ob Regenbrause- oder Düsenbrausekopf: Dank der intelligenten Befestigung über einen praktischen Steckanschluss sind die Brauseköpfe in Art und Form ganz einfach austauschbar. Bei Duschen Unterputz lassen sie sich direkt an der Wand montieren. In der Aufputz-Ausführung erfolgt die Installation in Kombination mit der Brauserohrgarnitur.

Als praktische Erweiterung zu CONTI+ CONHEAD Brauseköpfen empfehlen sich die Handbrausegarnituren. Diese werden vormontiert auf Duschelemente oder über einen Eckventilanschluss direkt auf der Wand angebracht. Vor allem für Menschen mit Handicap wird die Bedienung somit zum Kinderspiel, denn: Die Handbrausegarnitur lässt sich mit einer Hand steuern und kann sowohl im Stehen als auch im Sitzen genutzt werden.

Die verschiedenen Brauseköpfe von CONTI+ sichern eine größtmögliche Flexibilität bei der Gestaltung von Duschräumen.

Dank der modular aufgebauten Konstruktion und dem einheitlichen Steckanschluss lassen sich die CONTI+ Brauseköpfe ganz einfach austauschen und umrüsten.