Eignet sich für den Einsatz in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen: das Fertigmontageset CONTI+ CONGENIAL. Copyright: CONTI+

Öffentliche, halböffentliche und gewerbliche Duschen stellen höchste Anforderungen an Funktionssicherheit, Vandalismusschutz, Hygiene und Wartung. Das CONTI+ Duschsortiment wurde über Jahre konsequent weiterentwickelt und ist dank modularer Bauweise optimal für diesen Einsatzbereich geeignet.

Besonders schnell und unkompliziert lässt sich das Unterputz-Duschen-Fertigmontageset CONTI+ CONGENIAL installieren. Es ist wahlweise mit runder oder eckiger Abdeckplatte in Edelstahl erhältlich und erfüllt alle geltenden Hygienevorgaben, Trinkwasserverordnungen sowie Anforderungen an Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Das Montageset ist sowohl mit großen als auch – in der Variante CONGENIAL FIT – mit kleineren Abdeckplatten erhältlich.

Abmessungen eckige Abdeckplatten:

CONTI+ CONGENIAL: 260 x 290 x 12 mm

CONTI+ CONGENIAL FIT: 170 x 225 x 10 mm

Das Herzstück von CONTI+ CONGENIAL ist die bewährte, adaptive Multifunktions-Wasserstrecke, die mit intelligenter Technik den Wasser- und Energieverbrauch nachhaltig reduziert. Umfangreiche Umrüst- und Upgrade-Möglichkeiten sorgen für maximale Flexibilität bei der Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Ein weiteres Highlight: der extrem robuste Piezo-Taster, der für maximale Funktionalität und hohe Nutzerzufriedenheit sorgt. Die Wartung gestaltet sich besonders einfach – alle Funktionsteile lassen sich ohne Ausbau des Armaturenkörpers demontieren. Das hierfür nötige Multifunktionswerkzeug ist bereits im Set enthalten.

Ob Batteriebetrieb, klassischer Netzanschluss oder Steuerung per CONTI+ Service APP – das Montageset ermöglicht jederzeit einen verlässlichen Duschbetrieb. In Kombination mit dem innovativen CNX Wassermanagement-System stehen zusätzliche Funktionen wie individuelle Laufzeitbegrenzung, Wassermengenregulierung, automatische Hygienespülung und thermische Desinfektion zur Verfügung. Damit erfüllt das System sämtliche Anforderungen der aktuellen Trinkwasserverordnung – zuverlässig und zukunftssicher.