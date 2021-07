Pressemeldung

Da alle mechanischen CONTI+ Duschsysteme auf der innovativen CONTI+ adaptiven Multifunktions-Wasserstrecke CONGENIAL basieren, sind diese flexibel auf jede Anwendungssituation anzupassen und ebenso leicht zu montieren und zu warten. Darüber hinaus sind zahlreiche Umrüstungs- und Upgrade-Möglichkeiten verfügbar.

Beispiel: Hygiene-Upgrade

Der Umbau von der mechanischen Standardausführung zur Variante mit manueller thermischer Desinfektion ist in wenigen Schritten möglich. Die manuelle thermische Desinfektion wird dann pro Dusche direkt über die Öffnung des TD-Stopfens per 3 mm Sechskantschlüssel händisch ausgelöst.



Lässt sich leicht upgraden: Die manuelle thermische Desinfektion lässt sich bei der Multifunktions-Wasserstrecke CONGENIAL direkt über die Öffnung des TD-Stopfens per Sechskantschlüssel auslösen. Links im Bild: CONGENIAL vor dem Einbau des TD-Stopfens. Rechts im Bild ist der TD-Stopfen eingebaut.