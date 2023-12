Dazu hat der Armaturenhersteller jüngst eine Zusammenarbeit mit der Isiflo BV aus Duiven vereinbart. Das niederländische Unternehmen agiert ab sofort als exklusiver Vertriebspartner für CONTI+ Produkte im belgischen und niederländischen Markt. Harry Vandenbroucke, Henri de Roos und Gertjan Buitenhuis betreuen die Installateure sowie die Objekt- und Großhandelskunden vor Ort. Unterstützt werden sie durch den unternehmensweiten technischen Kundenservice von CONTI+.

(v.l.n.r.) Die drei Isiflo-Manager Harry Vandenbroucke, Henri de Roos und Gertjan Buitenhuis betreuen ab sofort den belgischen und den niederländischen Markt für CONTI+.

Alexander Matt, International Sales Director bei der CONTI Sanitärarmaturen GmbH: „Wir haben die beiden Märkte bisher lediglich mit einem Handelsvertreter betreut. Da sowohl Belgien als auch die Niederlande für CONTI+ immer mehr an Bedeutung gewinnen, war es an der Zeit, die Betreuung unserer Kundinnen und Kunden zu verstärken. Das Isiflo-Team hat uns von Anfang an durch seine Professionalität, sein fundiertes Fachwissen und seinen Kundenfokus überzeugt. Wir sind sicher, dass wir mit dem neuen Team unsere Aktivitäten in den für uns wichtigen Märkten deutlich ausbauen können.“

Weitere Informationen: www.isiflobv.nl www.conti.plus