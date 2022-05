CONTI+ auf der VSK Utrecht

Bereits zum 25sten Mal fand in diesem Jahr die VSK Utrecht statt. Vom 17. bis 25. Mai präsentierten sich mehr als 300 Aussteller auf der niederländischen Fachmesse für Heizungs-, Sanitär- und Klimatechnik. Nach einigen Jahren Messe-Abwesenheit, war auch CONTI+ in diesem Jahr wieder mit einem eigenen Messestand vertreten. „Mit der Teilnahme an der VSK Utrecht tragen wir der wachsenden Bedeutung des niederländischen Marktes Rechnung. Von der sehr positiven Resonanz auf unsere Produkte und den wirklich guten Gesprächen sind wir noch ganz begeistert“, so CONTI+ Geschäftsführer Udo Hilbert, der gemeinsam mit Stefan Buchsteiner, Leiter Marketing, Produktmanagement und Kundenservice, vor Ort war.

Neben den CONGENIAL- und CONSMART-Duschpaneelen und einer großen Auswahl an Brauseköpfen hat CONTI+ auf der niederländischen Messe auch Waschtischarmaturen aus dem umfangreichen lino-Sortiment vorgestellt. Außerdem konnten die Besucher direkt am Messestand erleben, wie CONPRIMUS Duschpaneele und lino PRIMUS Waschtischarmaturen mit der CONTI+ Service App gesteuert werden.