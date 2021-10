Pressemeldung

Interbad, die führende Messe für Schwimmbad, Sauna und Spa hat in diesem Jahr erstmals mit einem kompakteren Alternativ-Konzept unter dem Namen interbad Innovation Days stattgefunden. Die interbad Innovation Days – Congress/Show/Networking, war damit das erste nationale und europaweite Live-Event nach der Corona-Pandemie für die Bäder,- Sauna- und Wellnessbranche. Für FachbesucherInnen und AusstellerInnen bot das neue Format auf dem Stuttgarter Messegelände zwei spannende Tage mit Kongress, Networking und begleitender Ausstellung. CONTI+ war als einziger Armaturenhersteller mit einem eigenen Messestand vertreten. Die Resonanz fiel positiv aus. Timo Ludwig, der als Handelsvertreter Baden-Württemberg für CONTI+ vor Ort war: „Wir haben sehr gute Gespräche mit Kunden aus dem Bäderbereich führen können. Die Organisation der Messe Stuttgart war hervorragend, sowohl was den Zugang inklusive der 3G-Kontrolle als auch der Service in der Halle betraf. Alles in allem hat das Konzept gut funktioniert.“