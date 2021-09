Pressemeldung

In diesem Jahr findet die führende Messe für Schwimmbad, Sauna und Spa als Interbad Innovation Days in Stuttgart statt. Vom 22.-23.09.2021 ist auch CONTI+ mit einem eigenen Messestand auf den Interbad Innovation Days vertreten. Besuchen Sie uns in Halle C2 – Stand 2B10, Messe Stuttgart.

