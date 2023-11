Die Ansprüche waren hoch, die Aufgabe groß: Es ging um die Modernisierung der Sanitäranlagen in der Dubai Airport Free Zone (DAFZ)*. Die DAFZ ist eine freie Wirtschaftszone in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die Dienstleistungen für Unternehmensgründungen in Dubai anbietet.

Die Wahl fiel auf CONTI+ lino Sensorarmaturen, bei denen der Wasserfluss durch Infrarot-Technik berührungslos ausgelöst wird. Die Armatur ist mit einem einzigartigen Solarmodul ausgestattet, das sowohl bei natürlichem Tageslicht als auch bei künstlicher Beleuchtung wirkungsvoll agiert. Die Solarfunktion ist in das Energiemanagement der CONTI+ lino integriert. Hierdurch ist ein besonders energieeffizienter Betrieb möglich. Was groß klingt, ist am Ende auch groß geworden: Immerhin sorgen insgesamt über 1.310 installierte Exemplare der CONTI+ lino Waschtischarmaturen in verschiedenen Ausführungen in der DAFZ für einwandfreie Hygiene und nachhaltige Ressourcennutzung.

Die CONTI+ lino Serie: innovativ, funktional und formschön

Die CONTI+ lino Waschtischarmaturen verfügen über eine einzigartige Solar-Funktion: Diese ermöglicht den Betrieb sowohl bei Tageslicht als auch bei künstlichem Licht. Zur Auswahl stehen die Variante mit der Funktionstaste Click ohne Zusatzfunktionen und der Funktionstaste Click-Plus mit vielen praktischen Zusatzfunktionen, inklusive einer automatischen 24-Stunden-Hygienespülung, die aktiviert werden kann. Die Armaturen der lino-Serie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich: mit und ohne Mischung, drucklos, mit Verbrühschutz und mit verschiedenen Stromversorgungen (Batterie, Solar, Netzbetrieb Aufputz oder VARIOconnect). Die Reinigung gestaltet sich dank der hochwertigen Chrom-Oberfläche einfach und mühelos.

Hier gelangen Sie zu der Übersicht der verschiedenen CONTI+ lino Armaturen.