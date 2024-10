Die Vitocal 250-A Wärmepumpe ist nicht nur eine Option für viele Neubauten, sondern kann auch in bestehenden Gebäuden eine alte Heizung ersetzen. In Kombination mit einem Stromspeicher und der Charging Station ist erstmals eine intelligente Einbindung von E-Mobilität in strombasierte Energiesysteme möglich.

Bei der Planung des Heizsystems geht es heute mehr denn je darum, die Energiekosten für Anlagenbetreiber*innen so gering wie möglich zu halten und gleichzeitig die CO₂-Belastungen für die Umwelt auf ein Minimum zu beschränken. Vom 26. Oktober bis 3. November 2024 präsentiert Viessmann Climate Solutions deshalb auf der 70. Consumenta in Nürnberg innovative Systemlösungen, die bis zu 100 Prozent den Richtlinien des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen. In Halle 4, Stand-Nr. F28 können sich Interessierte über (hybride) Systemlösungen mit regenerativen Energien informieren – die nicht nur langfristig kostengünstiger als fossile Energieträger sind, sondern auch wenig bis gar keine Treibhausgase produzieren.

Viessmann Climate Solutions ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), dem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen.

Vitocal 250-A: Sieger-Wärmepumpe bei Stiftung Warentest wird um neue Leistungsgrößen ergänzt

Mit der Modernisierungs-Wärmepumpe Vitocal 250-A (Typ: AWO-E-AC 251.A10, Nennwärmeleistung 2,6 bis 9,7 kW bei A-7/W35 nach EN 14511) stellte Viessmann im Oktober 2023 den Testsieger in einem Vergleich der Stiftung Warentest. Mit einem Gesamtqualitätsurteil von 2,1 blieb diese Wärmepumpe auch beim nachfolgenden Test im August 2024 in einer Spitzenposition. In diesem Jahr erweitern zusätzliche Leistungsgrößen (16 und 18,5 kW) das Einsatzspektrum der Wärmepumpen Vitocal 250-A und 252-A für Gebäude mit höheren Heizlasten.

Vitocal 250-AH: Bestens für die Modernisierung geeignet

Die Ausführung Vitocal 250-AH eignet sich besonders zur Ergänzung einer bestehenden Heizungsanlage. Mit einer Vorlauftemperatur von bis zu 70 °C wurde Vitocal 250-AH speziell für die Modernisierung entwickelt. Denn die Wärmepumpe stellt die Grundlast bereit. Der Heizkessel wird lediglich bei besonders niedrigen Temperaturen zugeschaltet. Damit ist diese hybride Lösung zuverlässig, kompakt und umweltschonend wie nie zuvor.

Vitocharge VX3: Stromspeicher der neuen Generation ist ab sofort kaskadierbar

Das Herzstück der smarten Energiesysteme für Wärme, Strom und Elektromobilität ist die neue Generation des modular aufgebauten Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3. Ab sofort lassen sich bis zu drei Vitocharge VX3 in Kaskade schalten. Da jeder Speicher bis zu drei Batterie-Einheiten à 5 kWh Speicherkapazität aufnehmen kann, können insgesamt bis zu 45 kWh Gesamtkapazität bereitgestellt werden. Der Wechselrichter ist in drei Leistungsklassen sowohl 1-phasig als auch 3-phasig erhältlich, um den Vitocharge VX3 optimal an Photovoltaikanlagen bis 12 kWp anpassen zu können.

Charging Station: Elektrofahrzeuge einfach, sicher und effizient laden

Mit der neuen Charging Station, ergänzt durch eine Vitovolt Photovoltaikanlage in Kombination mit dem Stromspeicher Vitocharge VX3, bietet Viessmann erstmals eine intelligente Einbindung von E-Mobilität in strombasierte Energiesysteme. Diese Komplettlösung ermöglicht es, intelligent, effizient und kostengünstig Elektrofahrzeuge zu laden.

Viessmann Energy Management: Energie effizient nutzen

In der neuen Generation des Stromspeichers sowie der neuen Vitocal Wärmepumpen ist das Viessmann Energy Management komplett integriert. Es ist für die maximale Nutzung von selbst erzeugtem Strom ausgelegt und optimiert das Zusammenspiel von Photovoltaikanlage und Stromspeicher Vitocharge VX3 mit der Wärmepumpe und der neuen Viessmann Charging Station für E-Fahrzeuge. So werden die Energiekosten reduziert und das Klima am besten geschützt. Die ViCare App auf dem Smartphone oder Tablet zeigt die Energieflüsse im Haus in Echtzeit an.