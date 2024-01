Nach fünf Messetagen zieht die imm cologne positive Bilanz: Vom 14. bis 18. Januar 2024 sind Einrichtungsprofis aus aller Welt auf dem Kölner Messegelände zusammengekommen. Rund 42.000 Besuchende aus 129 Ländern nutzten das internationale Fachbesucher-Event, um Kontakte zu knüpfen, Geschäfte voranzutreiben und Inspiration zu sammeln. Neben Trends und Produktinnovationen von rund 750 Ausstellern überzeugte die neu konzipierte Messe mit vielfältigen Eventhighlights, die getreu dem Motto „Connecting Communities“ gezielt den Austausch zwischen den Messeteilnehmenden förderten. Die diesjährige Einrichtungsmesse traf damit den Nerv der Zeit und setzte einen wichtigen Meilenstein in der weiteren Entwicklung der imm cologne, die sich auch im nächsten Jahr wieder zum etablierten Termin im Januar präsentiert.



„Unter dem Leitthema ,Connecting Communities‘ trug die imm cologne entscheidend dazu bei, die Branche zum Jahresauftakt zu vernetzen. Gemeinsam mit unseren Partnern aus Industrie und Handel freuen wir uns auf die Fortsetzung der Messe im Januar 2025. Die imm cologne bleibt treibende Kraft und Impulsgeberin für die internationale Einrichtungsbranche", so Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse.



Auch Leo Lübke, Präsident des Verbands der Deutschen Möbelindustrie (VDM), unterstreicht die Stellung der imm cologne als wichtiges Bindeglied im Möbelsektor: „Besonders in herausfordernden Zeiten bietet die Messe allen Branchenbeteiligten die zentrale Business-Plattform für die Präsentation von Neuheiten, zum Netzwerken und für Geschäftsabschlüsse. Zudem hat sich wieder gezeigt, dass Köln im Januar für eine breite Berichterstattung zum Thema Wohnen und Einrichten in ganz Deutschland sorgt.“



Markus Meyer, Präsident des Handelsverbands Möbel und Küchen (BVDM), fügt hinzu: „Der deutsche Handel und alle großen Verbundgruppen waren auf der imm cologne 2024 vertreten. Es wurden erfolgreiche Gespräche geführt und Umsätze generiert. Damit hat Köln erneut seine Rolle als bedeutende Orderplattform bewiesen.“



Neues Messekonzept fördert Vernetzung



Das Leitthema „Connecting Communities" erwies sich als entscheidender Erfolgsfaktor. Mit dem daraus abgeleiteten Konzept „The Circles“ wurde der gemeinschaftliche Ansatz durch eine Vielzahl verbindender Content- und Eventformate auf der Messe erlebbar gemacht. Die kreisrunden Eventflächen erstreckten sich über die gesamte Messe und fungierten als zentrale Treffpunkte für die Teilnehmenden. Oliver Frese, Geschäftsführer der Koelnmesse, erklärt die positive Resonanz auf das neue Format: „Die Circles haben die imm cologne in eine dynamische und interaktive Plattform verwandelt, die vielfältige Begegnungsorte und inspirierende Umgebungen für die Diskussion von Branchenthemen schuf."



Highlights der diesjährigen Einrichtungsmesse



Zu den Veranstaltungshighlights des übergreifenden Messekonzepts gehörte der in Zusammenarbeit mit VDM und BVDM organisierte imm cologne Summit. Der Kongress beleuchtete die Perspektiven der Einrichtungsbranche und zeigte den Teilnehmenden Wege auf, sich erfolgreich für die Zukunft zu rüsten. Einblick in die Zukunft des Interior-Designs gewährte auch der Designwettbewerb Pure Talents Contest, der zum 20. Mal aufstrebende Talente feierte und mit einer Rekordzahl von über 1000 Einreichungen seine hohe Relevanz für junge Kreative bewies. Im Fokus der Designs stand die Auseinandersetzung mit nachhaltigen Materialien und zirkulären Produktkonzepten. Auch die gemeinsam mit der Netzwerk-Initiative FURNITURE 4.0 veranstalteten Circular Cooperation Network Days (CCND) stellten die Diskussion und den Austausch zu den Herausforderungen der zirkulären Ressourcennutzung in den Mittelpunkt. Zusätzlich bereicherten renommierte Designstudios und bekannte Influencer die Messe mit kunstvollen Installationen. Diese kreativen Elemente schufen eine inspirierende Atmosphäre und gaben einen Vorgeschmack auf aktuelle Designtrends. Neben diesen bot die imm cologne 2024 zahlreiche weitere Highlights, wie ein gemeinsam mit H.O.M.E. und Architonic kuratiertes Speaker-Programm, das sich über mehrere Messetage und verschiedene Circles erstreckte. Auch die expertengeführten Guided Tours zu den Neuheiten und Trends der Messe sowie die gut besuchten Abendveranstaltungen trafen auf großen Anklang unter den Messeteilnehmenden.



Köln als Interior-Hub



Parallel zur imm cologne fand auch dieses Jahr wieder die PASSAGEN Interior Design Week statt. In der gesamten Kölner Innenstadt wurde ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm mit rund 150 Ausstellungen in zahlreichen Showrooms, Galerien, Einrichtungshäusern, Kulturinstituten, Museen und Hochschulen geboten. Die zahlreichen Besuchenden verwandelten Köln wieder in einen Anziehungspunkt für Designbegeisterte aus aller Welt.



Die imm cologne 2024 in Zahlen



An der imm cologne beteiligten sich auf einer Bruttoausstellungsfläche von 137.000 m² rund 750 ausstellende Unternehmen aus 42 Ländern. Darunter befanden sich 110 Aussteller aus Deutschland sowie 640 Unternehmen aus dem Ausland. Schätzungen für den letzten Messetag einbezogen, kamen rund 42.000 Fachbesuchende aus 129 Ländern, der Auslandsanteil lag bei ca. 50 Prozent.



Die nächste imm cologne findet vom 12. bis 16. Januar 2025 statt.