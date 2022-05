Pressemeldung

Installationstechnik auf Tour: Im Jahr 2021 startete der in neuem Look erstrahlende und mit dem CONEL-Slogan versehene CONEL-Showtruck seine Deutschland-Tour. Der 14 Meter lange ausfahrbare Auflieger zieht seitdem die Blicke auf sich – und fährt jetzt im Mini-Format durch Deutschlands Touristenattraktion Nummer 1. CONEL-Geschäftsführer Uwe Dietz schickte den Showtruck am 12. April 2022 im Hamburger Miniatur Wunderland und dort im Abschnitt Knuffingen auf die Reise.

Bahn frei für CONEL. Auf der Außenhaut des Aufliegers prangen die CONEL-Sortimente aus sämtlichen Bereichen der Installationstechnik. Ein echter Hingucker auch im Mini-Format.

CONEL-Geschäftsführer Uwe Dietz: „Unser Showtruck erweist sich bei etlichen Veranstaltungen als echter Hingucker und bietet einen spannenden Einblick in unser umfassendes Installations-sortiment. Mit dem Truck jetzt auch in der laut Guinness Buch der Rekorde größten Modelleisenbahn der Welt unterwegs zu sein, ist natürlich etwas ganz Besonderes.“

Über den folgenden Link können Sie mit CONEL auf Wunderland-Tour gehen: youtu.be/TqGw-KM6JHo