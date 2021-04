Fittings gehören zu den absoluten CONEL-Bestsellern. Grund genug, den Dauerbrenner mit ein paar neuen Upgrades zu versehen. CONNECT MV2 überzeugt ab sofort unter anderem mit durchflussoptimierten Eigenschaften sowie deutlicher Zeitersparnis bei der Montage, weil das Kalibrieren in den allermeisten Fällen wegfallen kann. Selbstverständlich sind die neuen Fittings kompatibel zum bisherigen MV-System und bleifrei hergestellt.

Ökonomisch, zukunftsfähig, aktuell und logisch - zeitgemäße Rohrinstallation mit CONNECT von CONEL. Die CONEL CONNECT MV2 Fittings schaffen jetzt zusätzliche Mehrwerte. Die strömungsoptimierten Eigenschaften des CONNECT-Systems sorgen für einen besonders hygienischen sowie wirtschaftlichen Einbau. Bei einem Großteil der CONNECT MV2 Fittings konnten die Druckverluste weiter gesenkt werden.

Verpressen einfach wie nie: Die neuen Fittings benötigen weniger Pressenergie. Damit verlängert sich die Akkuhaltedauer, was mehr Verpressungen ermöglicht. Außerdem lassen sich die Fittings selbst mit einer Handpresszange verlässlich installieren. Jederzeit auf der sicheren Seite: Die auf der Hülse eingelaserte Presskontur und die Nennweite verhindern eine Verwechslungsgefahr beim Verpressen. Neu in der CONNECT-Familie sind Fittings als Bögen zusätzlich zu den bereits bekannten Winkeln, die in den Durchmesserausführungen bis 32 mm erhältlich sind. Sie kommen vor allem dann zum Einsatz, wenn ein möglichst geringer Druckverlust erforderlich ist. Zusätzlich bietet CONEL die neuen MV2 Fix Spülkastenübergänge - und damit die Möglichkeit einer wirtschaftlich schnellen Anschlussmöglichkeit an Spülkästen aller gängigen Hersteller.

CONEL-Geschäftsführer Uwe Dietz: „STAY CONNECTED ist das Motto unserer Kampagne rund um die neuen Fittings. Mit der zweiten Generation dieses Dauerbrenners werden wir sämtlichen technischen Herausforderungen gerecht und bieten dem Fachhandwerk ein hervorragendes Produkt, das verbindet. Stay Connected.“



Vorteile von CONEL CONNECT MV2 auf einen Blick: