Pressemeldung

Dieses Set hatte es in sich – und das Ergebnis kann sich richtig sehen lassen. Im Zuge der CONEL TOOLS Adventskalender-Aktion 2021 versteckten sich hinter 24 Türchen Qualitätswerkzeuge des Herstellers. CONEL versprach: 3 Euro von jedem verkauften Kalender werden für soziale Zwecke gespendet, unter anderem an die Kinderkrebshilfe. Insgesamt kamen mehr als 20.000 Euro zusammen.

Der 24-teilige Premium-Werkzeugsatz von CONEL lässt Handwerkerherzen höherschlagen. Das Set besteht aus einem Bit Ratschenschraubendreher mit umfassendem Bit-Satz, zwei schwarzen CONEL-Markern sowie einem Satz Winkelschraubendreher – das alles sicher verwahrt in einer praktischen Werkzeugtasche. Ein Paket, das ankommt und nun für strahlende Kinderaugen sorgt.

CONEL-Geschäftsführer Uwe Dietz: „Mit der Adventskalenderaktion wollen wir weit über die Vorweihnachtszeit und die Festtage hinaus etwas bewirken. Auf das Fachhandwerk ist Verlass. Tag für Tag. Auch in sozialen Bereichen. Mit jedem Kauf unseres Adventskalenders unterstützten die Frauen und Männer vom Fach unsere Aktion zugunsten der Kinderkrebshilfe. Die Resonanz war so positiv, dass wir in diesem Jahr daran anknüpfen werden.“