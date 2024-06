In einer Welt, in der Handwerker stets auf der Suche nach den besten Werkzeugen sind, um ihre täglichen Herausforderungen zu meistern, beginnt eine neue Ära: GAME OF TOOLS. Wie in der Vergangenheit bindet CONEL seine Produktneuheiten in eine beliebte Blockbuster-Geschichte ein.

Im Mittelpunkt steht wieder das TOOLS-Sortiment, also die große Auswahl an Werkzeugen. Nach der offiziellen Preview bei der IFH INTHERM blicken wir jetzt auf die Hauptdarsteller dieser neuen Serie.

Das CONEL Multitool beeindruckt durch seine Geschwindigkeit und Präzision. Die StarlockPLUS Werkzeugaufnahme gewährleistet dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung einen rasanten Arbeitsfortschritt. Mit einem blitzschnellen Werkzeugwechsel in unter drei Sekunden liefert CONEL den Schlüssel zu höchster Effizienz und Präzision. Das Anti-Vibrationssystem sorgt für

ein dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten und eine hervorragende Geräuschdämpfung.

Die innovativen CONEL Fahrzeugmodule für verschiedene Fahrzeuggrößen bieten die ideale

Lösung für jeden mobilen Handwerker. Mit flexiblen Modulen aus Stahl und Aluminium und einem umfassenden Beratungs-, Planungs- und Einbauservice verwandelt sich jeder Transporter in eine praktische Werkstatt – bereit für jedes Abenteuer auf der Baustelle.

Die tragbare Profi-Entkalkungspumpe garantiert eine wirkungsvolle Entkalkung von Rohrleitungen und Anlagen – vom Durchlauferhitzer über Warm- und Kaltwasserspeicher bis hin zu Heiz- und Kühlanlagen. Mit dem stufenlosen Umschalten des Ventils von Vor- auf Rücklauf und den praktischen Informationen zum passenden Entkalkungsmittel im Deckel wird die Entkalkungspumpe zum unverzichtbaren Helden im täglichen Kampf gegen Kalk und Schmutz.

CONEL-Geschäftsführer Uwe Dietz: „Installationstechnik begeistert uns und wir wollen diese positiven Emotionen zu den Baustellen-Helden ins Fachhandwerk tragen. Mit neuen Produkten und fesselnden Geschichten. Dafür eignen sich unsere Artikel im Werkzeugsortiment seit jeher. Mit GAME OF TOOLS starten wir eine neue Heldenreise und geben dem Fachhandwerk praktische und verlässliche Werkzeuge an die Hand. So, wie es sich für einen besten Freund gehört.“