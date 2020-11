Um den Alltag von Fachhandwerksprofis zu erleichtern, erweitert CONEL sein Sortiment stets um clevere Produktlösungen. Mit den neuen Säbelsägeblättern hat nun die TOOLS-Familie wieder Zuwachs erhalten. Säbelsägen - auch Tiger- oder Reciprosägen genannt - gehören auf der Baustelle zu den absoluten Allroundern. Denn je nach verwendetem Säbelsägeblatt kommen sie beim präzisen Zertrennen verschiedenster Materialien zum Einsatz.

Für jede Anwendung das passende Sägeblatt

CONEL bietet mit seiner neuen Produktreihe für jede Anwendung ein passendes Sägeblatt. Für eine besonders einfache Handhabung und den optimalen Überblick sorgt das praktische Farbleitsystem:

Rot: Universell verwendbar

Grün: Mittelstarke und dünne Rohre sowie Profile, Stahl und Kupfer

Blau: Dünne Rohre und Profile sowie Edelstahl

Diese drei Farbvarianten sind in den Größenausführungen 150 und 200 mm Länge erhältlich. Es gibt sie sowohl m 5er-Probierpack als auch im 25er-Vorratspack.

Darüber hinaus umfasst das Produktportfolio von CONEL TOOLS - für besonders widerstandsfähige Materialien - ein schwarzes, hartmetallberieseltes sowie ein graues diamantberieseltes Sägeblatt:

Schwarz: Gussrohre

Grau: Harte Gussrohre sowie glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK)

Diese beiden Sägeblätter erhalten Sie in 200 mm Länge.

Bereits überzeugt: „Die Zwei vom Fach für alle Fälle“ machen den Test

Absolut begeistert von den neuen CONEL-Sägeblättern sind auch die „Zwei vom Fach für alle Fälle“. Kein Wunder also, dass die dritte Staffel der beliebten Mini-Serie ausgerechnet mit diesem Produkt startet. Die ausführliche Beurteilung der charismatischen Experten schauen Sie sich aber am besten selbst an.

Zum Video kommen Sie über folgenden Link: www.conel.de/video-galerie/MLZEPBgrgig