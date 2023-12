Installation leicht gemacht: CONEL hat neue Folgen der beliebten Videoreihe „Die 2 vom Fach für alle Fälle“ veröffentlicht. Die humorvoll aufbereiteten Kurz-Clips zeigen, wie die Produktneuheiten von CONEL Arbeitsabläufe im Fachhandwerk optimieren – von der Isolierbox über den Werkzeugkoffer, Sauger bis zum Bodenablauf.

Ne heiße Nummer

Jacke und Bommelmütze gegen die Kälte? Das geht auch mit der CONEL Isolierbox für Ventile. Die CONEL Isolierbox senkt die Energiekosten und punktet darüber hinaus durch ihre universellen Einsatzmöglichkeiten. Sie ist anwendbar für fast alle Ventile fast aller Hersteller – wie eine Bommelmütze für jedermann. Und das Beste daran: Bis zu 110 °C lässt sich die Dämmschale einsetzen. Ne heiße Nummer.

Ich packe meinen (Werkzeug-) Koffer…

… und ich nehme mit: einen Hammer, einen Maulschlüssel und… Wo ist denn bloß die Wasserwaage? Mit dem ultimativen CONEL CASE TOOLS Werkzeugkoffer hat das Suchen endlich ein

Ende. Wasserwaage, Hammer, Maulschlüssel und viele andere Werkzeuge haben Handwerker sofort im Blick. Der CONEL CASE TOOLS Werkzeugkoffer ist nicht nur äußerst stabil, schlagfest und temperaturbeständig von – 30 °C bis + 80 °C, sondern überzeugt zudem durch das praktische Alu-Trennsteg-System – so wird das Kofferpacken zum Kinderspiel.

Aus dem Staub gemacht

Handfeger, Schaufel, Kittel, Schutzmaske: Beim Bohren fällt bekanntlich eine Menge Staub an, der beseitigt werden will. Doch warum der Aufwand? „Die 2 vom Fach für alle Fälle“ zeigen eindrucksvoll, wie der Sicherheitssauger CONEL CLEAN M30 dem Staub ein Ende setzt. Durch das vollautomatische Filterabreinigungssystem und einen Abscheidegrad von mindestens 99,9 % gehören Handfeger, Schaufel, Kittel und Schutzmaske der Vergangenheit an – Staub ade.

All-inclusive

All-inclusive: Was für viele wie ein Rundum-sorglos-Urlaubspaket klingt, ist für die beiden Experten der beliebten Video-Serie „Die 2 vom Fach für alle Fälle“ Arbeitserleichterung pur. Der CONEL DRAIN PLUS Bodenablauf hat es in sich: Durch die einfache Montage und nachträgliche Justierung passt sich der Bodenablauf an alle Fliesen an. Die im Lieferumfang enthaltenen Höhenverstell-Elemente ermöglichen eine Installation im Bereich unterschiedlicher Fliesengrößen – ein Rundum-sorglos-Paket für den „besten Freund des Installateurs“.

Zur Videoserie „Die 2 vom Fach für alle Fälle“: www.conel.de/video-galerie