Pressemeldung

In der Gartensaison steigt auch die Nachfrage nach passenden Bewässerungssystemen.

Mit seiner FLOW-Pumpenserie zählt CONEL zu den führenden Pumpenherstellern innerhalb der EU. Das Hauswasserwerk Pro überzeugt dabei als besondere Produktlösung.

Langlebig, effizient und intelligent

Bei der Pumpe handelt es sich um ein kompaktes Komplettsystem für die Anwendung in Haus und Garten, das sich in erster Linie durch seine intelligente Steuerung und eine perfekte Druck­verteilung bei der Wasserversorgung auszeichnet. So wird die Wassergeschwindigkeit entsprechend der gewünschten Durchflussmenge variiert und sorgt damit für einen besonders effizienten Verbrauch. Zudem wird der Wasserdruck auf einem großen Touch-Display visualisiert, über das die Pumpe auch gleichzeitig auf mögliche Funktionsstörungen sowie ausstehende Wartungen aufmerksam macht. Selbstverständlich ist Hauswasserwerk Pro - wie alle anderen FLOW-Pumpen und Zubehörteile - durch eine langjährige Vollgarantie abgesichert und dank der Zusammenarbeit mit dem Fachgroßhandel innerhalb kürzester Zeit lieferbar.

Alle Vorteile auf einen Blick:

Variable Drehzahl ermöglicht optimale Anpassung an tatsächlichen Wasserbedarf

Integrierte Schutzfunktionen (u.a. Überhitzungsschutz, Auslaufschutz) gewährleisten längere Lebensdauer

Frequenzgeregelter Permanentmotor reduziert Stromverbrauch und senkt so die Energiekosten

Wassergekühlter Motor senkt Schallpegel und sorgt für geräuscharmen Betrieb

Display mit Touch-Funktion erleichtert Überwachung des Betriebsablaufs

Einfache Handhabung und geringes Gewicht erleichtern die Installation

Eine kurze Zusammenfassung der einzelnen Funktionen zeigt ein neues Video, das darüber hinaus über die Einbindung ins Wassernetz sowie das Zusammenspiel mit weiteren FLOW-Produkten informiert. Das Video ist in der Videogalerie auf der CONEL-Webseite unter conel.de/video-galerie zu finden.