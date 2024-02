In Regionen mit hartem Wasser besteht Handlungsbedarf, um wasserführende Hausgeräte vor Kalk zu schützen – hier helfen die neuen CLEAR PRO Enthärtungsanlagen. CONEL gibt dem Fachhandwerk in der Region jetzt zusätzliche Argumente an die Hand, um mit diesem wichtigen Thema zu überzeugen. Mit CLEAR PRO setzt der Hersteller neue Maßstäbe in puncto Innovation, Effizienz und Nutzerfreundlichkeit – die WLAN-Fähigkeit der Geräte sorgt für maximale Kontrolle und Komfort.

Herzstück und zentrales Steuerungswerkzeug des Sortiments ist die CLEAR PRO APP.

Damit haben Endkunden die volle Kontrolle über ihre Wasseraufbereitung. Eine benutzerfreundliche Auswahlmaske zeigt automatisch Wartungs- und Servicemeldungen an. Die CLEAR PRO APP gewährleistet eine einhundertprozentige Kontrolle der Geräte – damit die Bewohner sofort wissen, wann die Profis vom Fachhandwerk eingreifen müssen.

Zum Sortiment gehören unter anderem das CLEAR PRO Filtersystem, die CLEAR PRO Heizungsnachfüllung und die Enthärtungsanlagen CLEAR PRO SOFT TWIN und CLEAR PRO SOFT. Ein Blick auf alle Produktbereiche:

Das CLEAR PRO Filtersystem mit Impeller-Rückspültechnik bietet eine integrierte Wartungsabsperrung sowie die Möglichkeit für ein Leckageschutz-Upgrade und ist werkzeuglos nachrüstbar. Die Funktionen des Leckageschutzes sind vollumfänglich über die CLEAR PRO APP steuerbar.

Die CLEAR PRO Heizungsnachfüllung sorgt jederzeit für normgerechtes Heizungswasser und ermöglicht die vollständige Kontrolle mit Leckageschutz, Leitfähigkeitsmessung und Drucküberwachung.

Die Enthärtungsanlagen wie die CLEAR PRO SOFT TWIN verfügen über Klartext-Menüs, benutzerfreundliche Touchscreens und drei Betriebsmodi. Die integrierte Salzstand-überwachung und ein verwindungsfreies Stecksystem sorgen für höchste Sicherheit.

Die CLEAR PRO APP bietet auch hier per Fingertipp die bequeme Überwachung und Monitoring der Verbräuche.

CONEL-Geschäftsführer Uwe Dietz: „Im engen Austausch mit dem Fachhandwerk, seinen Anforderungen und den zusätzlichen digitalen Möglichkeiten entwickeln wir unsere Propukte stetig weiter. Die nächste Generation von CLEAR PRO verbindet Funktion und Komfort, analoge Qualität mit digitalem Überblick und schafft damit Sicherheit zu jeder Zeit.

Die Profis vom Fachhandwerk haben damit Produkte zur Hand, die ihresgleichen suchen und komplett auf die Erwartungen und Wünsche ihrer Kunden im Bereich der Wasserenthärtung einzahlen.“