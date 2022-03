Pressemeldung

„Der beste Freund des Installateurs“ freut sich auf ein lang ersehntes Wiedersehen. Nachdem in

den vergangenen zwei Jahren etliche Messen durch die Corona-Pandemie ausgefallen sind, startet CONEL vom 26. bis zum 29. April 2022 bei der ifh Intherm in Nürnberg gleich doppelt durch. In Halle 7 erwartet die Besucher am Stand 7.310 das breite Sortiment des Herstellers für Installationstechnik und am Stand 7.007 die RETOOLUTION für die Werkzeugprofis. Ganz nach dem Motto: Eine Marke, zwei Stände, volles Programm.

Der CONEL-Stand (7.310): CONEL bietet als einziger Hersteller die komplette Installationstechnik aus einer Hand – und macht dieses Sortiment bei der ifh Intherm live erlebbar. Pressen, isolieren, silikonieren – die Livevorführungen vor Ort liefern praktische Mehrwerte und machen richtig Spaß. Darüber hinaus stehen die Produktneuheiten im Fokus. Vom CONNECT MV2 Rohrinstallationssystem über das CONEL PLUS Schachtregister bis zum Regen-Meister bringt CONEL die Besucher auf den neuesten Stand, auch was digitale Serviceleistungen angeht. Denn: Ein bester Freund hilft nicht nur analog in jeder Lebenslage, sondern ist auch digital jederzeit erreichbar.

Der CONEL TOOLS Stand (7.007): Volle Power für Profis – das liefert die RETOOLUTION, die Erweiterung des CONEL-Sortiments im Bereich der Akku- und Elektrowerkzeuge. CONEL ist mit den Produktneuheiten vor Ort, zeigt sie live und in Action. Und wie es sich für einen besten Freund gehört, gibt es auch etwas geschenkt: Im Rahmen eines Gewinnspiels warten täglich zwei Akku-Werkzeuge auf die glücklichen Gewinner.

CONEL-Geschäftsführer Uwe Dietz: „Wir freuen uns riesig auf den direkten Austausch vor Ort.

Das Messe-Erlebnis und die Gespräche am Stand sind durch nichts zu ersetzen. Zudem sind wir überzeugt, dass wir den Besuchern in ganz verschiedenen Sortimentsbereichen echte Mehrwerte

und spannende Neuheiten präsentieren werden.“