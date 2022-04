Pressemeldung

Compusoft + 2020 hat die Ernennung von Joerg Jung zum Chief Executive Officer (CEO) des kürzlich fusionierten Unternehmens bekannt gegeben. Mit mehr als 1.900 Mitarbeitern und mehr als 70.000 Kunden in über 100 Ländern haben Compusoft und 2020 im Jahr 2021 fusioniert und ein globales Technologieunternehmen geschaffen, das End-to-End-Lösungen für die gesamte Wertschöpfungskette der Branchen Küche, Bad, Büro, Möbel, sowie Fenster und Türen anbietet. Joerg Jungs offizieller Starttermin ist der 15. April 2022.

Das neu entstandene Unternehmen verfügt nun über funktionsübergreifende Teams in Europa, Nordamerika, Südamerika, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum.

"Von Beginn war es unser Ziel, Compusoft + 2020 mit der Fusion auf das nächste Level zu bringen, die globale Präsenz des Unternehmens zu vergrößern und unsere Position als Marktführer in unserem Segment auszubauen", erklärt der Interim CEO David Tombre. "Zu diesem Zweck waren der Vorstand und ich der Meinung, dass es unerlässlich ist, einen CEO zu finden, der nicht nur Erfahrung in der Führung eines Unternehmens der neuen Größen­ordnung mitbringt, sondern insbesondere auch unsere Werte in Bezug auf die Entwicklung des Business, der Teams und des Unternehmens teilt."

Joerg Jung war zuletzt President und General Manager International (EMEA & AJP) und Mitglied des Executive Leadership Teams bei Infor. Er war verantwortlich für das Business, die Kunden, die Mitarbeiter und Partner in den vorgenannten Regionen. Als führender Anbieter von branchenspezifischen Cloud-Lösungen war er für mehr als die Hälfte des weltweiten Business von Infor verantwortlich und leitete den Wachstumsmotor des Unternehmens.

"Mich einem so fantastischen Team und einem so erfolgreichen Unternehmen anschließen zu dürfen, ist für mich Ehre und Freude zugleich. Es ist sehr beeindruckend, was die verschiedenen Teams bereits erreicht haben und ich freue mich sehr darauf, die digitale Transformation als Innovationsmotor in der Branche anzuführen", so Joerg Jung.

Vor seiner Zeit bei Infor war er die treibende Kraft hinter dem rasanten Wachstum von internationalen Unternehmen wie SAP, Deutsche Telekom und Unit4.

David Tombre wird seine mehr als 30-jährige Karriere im Unternehmen als neuer Chief Operating Officer (COO) fortsetzen und sich dabei auf Schlüsselbereiche des Unternehmens konzentrieren, darunter die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen.