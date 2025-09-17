Von Chrom bis Platin: Armaturen in Silberoptik erleben gerade ein Comeback im Badzimmer. Tim Bohmann, Director Category Management bei Dornbracht, erklärt die Hintergründe…

Über Jahrzehnte dominierten chromfarbene Armaturen die deutschen Badezimmer. Dann setzten sich zunehmend dunkle Oberflächen durch und fast schien es, als hätten sie die Klassiker verdrängt. Doch weit gefehlt: mittlerweile feiert die Silberoptik ihr Comeback. Warum liegen helle Oberflächen plötzlich wieder im Trend?

Tim Bohmann: „Die Rückbesinnung auf silberne Oberflächen im Bad ist tatsächlich mehr als eine Reaktion auf einen anhaltenden Designtrend. Ihr vertrauter Anblick lässt sich auch als Wunsch nach Ruhe und Sicherheit verstehen: In einer zunehmend komplexen, unübersichtlichen Welt vermitteln die zeitlosen Klassiker Beständigkeit, Ordnung und Verlässlichkeit.“

Tim Bohmann, Director Category Management bei Dornbracht.

Oberflächen aus Chrom und Edelstahl entfalten insbesondere in Verbindung mit Holz ihre Wirkung, wie IMO hier am Waschtisch beweist.

Welche Wirkung haben helle Metalloberflächen bei Armaturen in der Raumgestaltung?

Tim Bohmann: „Als dezentes Stilmittel mit außergewöhnlicher Raumwirkung sind helle Metalloberflächen universell einsetzbar und überzeugen sowohl in reduzierten als auch in sehr ausdrucksstarken Settings. Gerade in modernen Interieurs entfalten die schimmernden Oberflächen eine starke visuelle Präsenz durch ihre auffälligen Lichtreflexionen. Stilprägend ist ihr vielseitiger Look besonders in Kombination mit einer minimalistischen Architektur oder kühler Tech-Ästhetik, wobei sie kühne Verbindungen mit Holz, Naturstein, Glas oder Sichtbeton eingehen.“

Subtiles Stilmittel mit außergewöhnlicher Raumwirkung: Silberne Oberflächen überzeugen in reduzierten und expressiven Settings. Im Bild: Vaia von Dornbracht in Platin gebürstet

Welche Oberflächenvarianten bietet Dornbracht an?

Tim Bohmann: „Das Portfolio von Dornbracht umfasst metallische Oberflächen in Chrom und Platin, die jeweils in gebürsteter und glänzender Variante erhältlich sind. Wie sämtliche Finishes zeichnen sie sich durch Perfektion in allen Dimensionen aus und bereichern mit ihrer Farbtiefe, Intensität und Brillanz unterschiedlichste Badarchitekturen. Zugleich garantiert unsere präzise Fertigung mit einem hohen Anteil manueller Feinarbeit ihre Langlebigkeit und Beständigkeit. Die Farbfamilien reichen dabei von Metallic- bis hin zu Goldtönen. Individuelle Finishes können wir sogar ab Losgröße eins realisieren. Dieses weitreichende Spektrum verfügbarer Oberflächen eröffnet unseren Kundinnen und Kunden große Freiheiten beim Umsetzen persönlicher Visionen fürs eigene Bad.“

Vielen Dank für das Gespräch.

Serenity Sky von Dornbracht in Chrom: Die silbernen Oberflächen verleihen der minimalistischen Badarchitektur Klarheit und Ruhe.