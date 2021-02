Am 20. Februar 2020 startete mit COLONS.de ein neuer Online-Shop für das SHK-Fachhandwerk im Internet. Eigentlich war dieser Zeitpunkt gut gewählt, denn zweieinhalb Wochen später sollte die SHK Essen starten. Eine gute Möglichkeit für das neue Unternehmen, Präsenz zu zeigen. Doch die Corona-Pandemie durchkreuzte die Pläne. Mit dem kompletten Ausfall aller Präsenz-Messen in 2020 war der Aufbau von Kontakten vor Ort und der direkte Dialog mit Handwerkern nicht möglich. Das hätte ein Supergau werden können, doch der Internet-Handel tickt anders. Durch eine kurzfristig geänderte Marketingstrategie glich COLONS.de die fehlenden Präsenzaktivitäten aus.

Nach einem Jahr am Markt zeigt sich COLONS-Geschäftsführer Johannes Kappelhoff mit dem bisherigen Geschäftsverlauf des SHK-Online-Fachgroßhandels sehr zufrieden. „Entsprechend der damaligen Pläne sind wir mit COLONS.de absolut auf Kurs, sowohl was die Kunden und Registrierungszahlen als auch die Umsatzpläne betrifft.“ Ein Erfolgstreiber ist sicherlich, dass der SHK-Fachhandwerker bei COLONS.de seine Registrierung sehr schnell vornehmen kann. Er muss keine langen Umwege nehmen, um irgendwo Zugangsdaten für seinen Online-Shop zu bekommen. Trotz dieses schnellen Registrierungsverfahrens besteht aber die Sicherheit, dass nur SHK-Gewerke den Zugriff zum Einkauf im COLONS-Shop erhalten. Bevor ein eingegangener Auftrag das Haus verlässt, wird geprüft, ob wirklich ein SHK-Unternehmen dahintersteht.

Seit Frühjahr 2020 hat der Onlinehandel im privaten Umfeld aufgrund der aktuellen Situation erheblich an Bedeutung und auch an Volumen gewonnen. Ob davon auch ein B2B-Online-Shop wie COLONS.de profitiert, ist schwer zu beurteilen, da es für das Unternehmen keine Vergleichszahlen aus dem Vorjahr gibt. Allerdings, so Kappelhoff, sei der Einfluss der Pandemie auf das COLONS-Geschäftsjahr eher positiv. „Gravierende negative Effekte haben wir bisher nicht registriert.“ Für den Fachhandwerker bietet der SHK-Online-Shop nicht nur in diesen herausfordernden Zeiten, eine unkomplizierte und sichere digitale Produktbeschaffung. Darüber hinaus minimiert dieser Vertriebsweg Transaktionskosten und ermöglicht eine effektive und zeitsparende Abwicklung der Prozesse. Da Handwerker wenig Zeit haben, ist COLONS.de bestrebt, den Prozess der Produktbeschaffung bundesweit jederzeit kurzfristig möglich zu machen.

Für die unmittelbare Zukunft hat das Unternehmen sehr ambitionierte Ziele, sowohl was die Wachstumsraten angeht, aber auch was die Aufstockung des Personals im COLONS-Team betrifft. Zudem will man wie im klassischen Großhandelsgeschäft auch im Onlinehandel langfristige Beziehungen aufbauen. COLONS.de ist nach einem Jahr digitaler Aktivität ein strategisch wichtiger Geschäftszweig in der Pietsch-Gruppe, mit dem der SHK-Online-Handel im Markt stärker etabliert werden soll. Die Kunden wird es freuen. Schon heute findet der SHK-Online-Shop bei den Fachhandwerkern viel Zuspruch.